В «Октаве» пройдет фестиваль «Молодая фотография»

Фото Александра Воронина, предоставлено пресс-службой творческого индустриального кластера «Октава»

В субботу, 22 ноября, творческий индустриальный кластер «Октава» превратится в пространство, где встречаются те, кто рассказывает истории через кадр. Фестиваль «Молодая фотография в Октаве» объединит молодых фотографов, известных мастеров визуального искусства и фотохудожников из разных городов.

Гостей ждет обширная образовательная программа: лекции, тренинги, живые дискуссии и творческие встречи, посвященные современной фотографии, визуальному повествованию, работе с документальным и художественным кадром, а также использованию нейросетей как инструмента фотографа и художника.

Тех, кто только начинает свой путь, ждут практические мастер-классы по композиции, экспериментальным техникам и продвижению фотографа, где можно получить индивидуальные рекомендации и задать вопросы профессионалам. На площадке также пройдут перформативные съемки, маркет фотокниг и авторских техник, а для тех, кто хочет получить экспертную оценку своей работы, будет организовано портфолио-ревю.

Особым событием станет масштабная фотовыставка на первом этаже кластера, в создании которой приняли участие жители Тулы. Каждый может принести свой снимок до 22 ноября включительно. Среди экспертов фестиваля — признанные мастера и лидеры фотоиндустрии, в том числе фотокорреспондент «Слободы» и Myslo Алексей Пирязев.