В Криволучье начали устанавливать старую новогоднюю ёлку с площади Ленина

Она расположится на дорожной развязке в районе Восточного обвода.

В Пролетарском районе Тулы, на развязке, объединяющей улицы Металлургов, Ложевую и Восточный обвод, начались работы по монтажу старой новогодней ели, ранее стоявшей на главной площади города.

Ранее мы сообщали, что новогодний символ будет находиться там временно, на период праздников. Объект будет закрытым для посещения – туляки и гости города смогут любоваться украшенным шарами и гирляндами «деревом» из окон машин и общественного транспорта.

На площади Ленина полным ходом идут работы по сборке нового символа предстоящего праздника. Ожидается, что он будет больше и красивее предыдущей ёлки.

Сюжет: Новый год-2026
