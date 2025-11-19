В доме-музее В. В. Вересаева открылась новая выставка

Её посетители узнают, как выглядел тульский полицейский в XIX веке и что означают две молнии на костюме телеграфистки.

В доме-музее В. В. Вересаева открылась экспозиция «Тайны старого мундира». Это новый проект, созданный совместно с историко-патриотическим центром «Тульский оборонительный рубеж».

В экспозицию вошли реконструкции костюмов туляков XX века, газеты того времени и подлинные элементы одежды. Предметы для экспозиции предоставил коллекционер, реконструктор и руководитель центра «Тульский оборонительный рубеж» Сергей Казанский. На открытии он провёл экскурсию в костюме военного врача.

— Такую форму носил Викентий Вересаев во время Первой Мировой войны. Отличительными чертами были погоны врача и значок. Костюм шили строго по фотографии того времени, — рассказал Сергей Казанский.

Красной нитью через выставку проходит рассказ о жизни Викентия Вересаева. Здесь можно увидеть фуражку и пряжку от костюма студента Тульской классической гимназии XIX века. Именно здесь учился Вересаев. В постоянной экспозиции музея даже есть фотография писателя в ученическом кителе.

Интересна форма полицейского образца 1882 года и костюм телеграфистки 1903 года со знаком почтово-телеграфной службы: двумя почтовыми рожками и двумя молниями. На выставке также можно увидеть уникальные тульские газеты прошлых лет: «Тульский телеграф», «Вечерние вести», «Журнал для хозяек». Выставка будет работать до 19 декабря.