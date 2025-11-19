  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В доме-музее В. В. Вересаева открылась новая выставка - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В доме-музее В. В. Вересаева открылась новая выставка

Её посетители узнают, как выглядел тульский полицейский в XIX веке и что означают две молнии на костюме телеграфистки.

В доме-музее В. В. Вересаева открылась новая выставка

В доме-музее В. В. Вересаева открылась экспозиция «Тайны старого мундира». Это новый проект, созданный совместно с историко-патриотическим центром «Тульский оборонительный рубеж».

В экспозицию вошли реконструкции костюмов туляков XX века, газеты того времени и подлинные элементы одежды. Предметы для экспозиции предоставил коллекционер, реконструктор и руководитель центра «Тульский оборонительный рубеж» Сергей Казанский. На открытии он провёл экскурсию в костюме военного врача.

5255722833143336598.jpg

— Такую форму носил Викентий Вересаев во время Первой Мировой войны. Отличительными чертами были погоны врача и значок. Костюм шили строго по фотографии того времени, — рассказал Сергей Казанский.

Красной нитью через выставку проходит рассказ о жизни Викентия Вересаева. Здесь можно увидеть фуражку и пряжку от костюма студента Тульской классической гимназии XIX века. Именно здесь учился Вересаев. В постоянной экспозиции музея даже есть фотография писателя в ученическом кителе.

5255722833143336609.jpg

Интересна форма полицейского образца 1882 года и костюм телеграфистки 1903 года со знаком почтово-телеграфной службы: двумя почтовыми рожками и двумя молниями. На выставке также можно увидеть уникальные тульские газеты прошлых лет: «Тульский телеграф», «Вечерние вести», «Журнал для хозяек». Выставка будет работать до 19 декабря.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 08:30 +3
Другие статьи по темам
Событие
выставка дом-музей Вересаева новая экспозиция
Место
Тула
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков
сегодня, в 07:00, 126 1125 4
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
сегодня, в 10:37, 34 1177 1
ВСУ атаковали Тульскую область с воздуха в ночь на 20 ноября
Жизнь Тулы и области
ВСУ атаковали Тульскую область с воздуха в ночь на 20 ноября
сегодня, в 08:06, 35 2917 -4
SHAMAN рассказал, как сделал предложение Екатерине Мизулиной
Жизнь Тулы и области
SHAMAN рассказал, как сделал предложение Екатерине Мизулиной
сегодня, в 11:21, 23 714 -15

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Распродажи, лекции, мастер-классы: в Туле пройдет книжная ярмарка
Распродажи, лекции, мастер-классы: в Туле пройдет книжная ярмарка
ВСУ атаковали Тульскую область с воздуха в ночь на 20 ноября
ВСУ атаковали Тульскую область с воздуха в ночь на 20 ноября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.