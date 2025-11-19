Украшения к Новому году подорожали на 13%

В этом году россияне стали готовиться к празднику еще в октябре.

Фото Алексея Пирязева.

Минимальный набор из елки и украшений к новогодним праздникам обойдется в этом году в среднем в 5,2 тыс. рублей, сообщили «Известиям» аналитики. Это на 13% дороже, чем в прошлом году.

Быстрее всего дорожают елочные игрушки — на 16%, при этом и спрос на них растет, особенно на дорогие и долговечные.

«В 2025 году россияне начали готовиться к Новому году на две недели раньше, чем годом ранее: сезон покупок праздничных товаров стартовал 29 сентября. В этот период потребители активно приобретали товары базового декора — наклейки на окна, декоративные ветки, искусственный снег и бусы на елку», — рассказали эксперты.

Самыми популярными праздничными товарами у россиян остаются елочные игрушки, световые занавесы и электрические гирлянды — на них приходится около 55% продаж в категории праздничных товаров в осенний период. При этом спрос на искусственные и живые елки остается стабильно высоким.