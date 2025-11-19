  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. «Тенденция старения»: доля пожилых жителей Тульской области превысила 28% - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

«Тенденция старения»: доля пожилых жителей Тульской области превысила 28%

Средняя продолжительность жизни в регионе —72 года.

«Тенденция старения»: доля пожилых жителей Тульской области превысила 28%
Фото Алексея Пирязева.

В 2024 году коэффициент рождаемости в Тульской области составил лишь 1,128 ребенка на одну женщину, что немного ниже показателей предыдущих двух лет (в 2023 году было зафиксировано значение 1,179, а в 2022-м — 1,145).

Таким образом, даже несмотря на небольшую разницу, видно общее снижение активности репродуктивного поведения семей. В рейтинге среди субъектов Центрально-федерального округа (ЦФО) Тульская область занимает 15 место.

Одним из важных факторов кризиса демографии является усиление процессов старения населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста на начало 2025 года достигла значительного уровня — 28,9%, что намного выше средних показателей по всей России (24,0%) и Центральному федеральному округу (25,9%).

Показатель средней продолжительности жизни отражает общий уровень благосостояния региона. За 2023 год этот показатель в Тульской области равнялся 72,15 годам, что ниже аналогичных цифр по России (73,41 года) и ЦФО (74,79 года). Хотя в 2024 году отмечалось некоторое восстановление показателя до уровня 72,64 года, то есть достигла значений, наблюдавшихся до пандемии COVID-19. 

Особенно сильно пострадала мужская половина населения, чья продолжительность жизни составила 66,4 года, что значительно отстает от аналогичного показателя для женщин — 77,8 года.

«Миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения Тульской области и нестабилен. Так, в 2021 и 2023 гг. характеризовалась положительным сальдо миграции, а в 2022 г. и 2024 г. миграционный прирост был отрицательным», — сказано в стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года. 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
Фотограф
сегодня, в 12:12 0
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
пенсионеры рождаемость старость
В Тульской области 19 ноября ожидаются «температурные качели»
Жизнь Тулы и области
В Тульской области 19 ноября ожидаются «температурные качели»
сегодня, в 07:00, 152 1492 4
В ночь на 19 ноября в Туле была объявлена ракетная опасность
Жизнь Тулы и области
В ночь на 19 ноября в Туле была объявлена ракетная опасность
сегодня, в 07:17, 58 3826 0
В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра
Жизнь Тулы и области
В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра
вчера, в 13:45, 175 5909 -2
Минобороны: над Тульской областью сбили БПЛА
Жизнь Тулы и области
Минобороны: над Тульской областью сбили БПЛА
сегодня, в 08:10, 33 3039 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Виртуальные секретари больше работают летом
Виртуальные секретари больше работают летом
ГК «Капитал» – в тройке лидеров по площади строительства в регионе
ГК «Капитал» – в тройке лидеров по площади строительства в регионе
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.