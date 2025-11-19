«Тенденция старения»: доля пожилых жителей Тульской области превысила 28%

Фото Алексея Пирязева.

В 2024 году коэффициент рождаемости в Тульской области составил лишь 1,128 ребенка на одну женщину, что немного ниже показателей предыдущих двух лет (в 2023 году было зафиксировано значение 1,179, а в 2022-м — 1,145).

Таким образом, даже несмотря на небольшую разницу, видно общее снижение активности репродуктивного поведения семей. В рейтинге среди субъектов Центрально-федерального округа (ЦФО) Тульская область занимает 15 место.

Одним из важных факторов кризиса демографии является усиление процессов старения населения. Доля лиц старше трудоспособного возраста на начало 2025 года достигла значительного уровня — 28,9%, что намного выше средних показателей по всей России (24,0%) и Центральному федеральному округу (25,9%).

Показатель средней продолжительности жизни отражает общий уровень благосостояния региона. За 2023 год этот показатель в Тульской области равнялся 72,15 годам, что ниже аналогичных цифр по России (73,41 года) и ЦФО (74,79 года). Хотя в 2024 году отмечалось некоторое восстановление показателя до уровня 72,64 года, то есть достигла значений, наблюдавшихся до пандемии COVID-19.

Особенно сильно пострадала мужская половина населения, чья продолжительность жизни составила 66,4 года, что значительно отстает от аналогичного показателя для женщин — 77,8 года.

«Миграционный прирост не компенсирует естественную убыль населения Тульской области и нестабилен. Так, в 2021 и 2023 гг. характеризовалась положительным сальдо миграции, а в 2022 г. и 2024 г. миграционный прирост был отрицательным», — сказано в стратегии социально-экономического развития Тульской области до 2030 года.