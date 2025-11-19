SHAMAN в свой день рождения выступит на сцене Кремля с исповедью
22 ноября артисту исполнится 34 года.
Фото Алексея Пирязева.
Ярослав Дронов (SHAMAN) рассказал, что отметит свой день рождения на сцене Государственного Кремлевского дворца и представит программу «SHAMAN. 30 лет на сцене», пишут РИА Новости.
Заслуженному артисту России 22 ноября исполнится 34 года. Творческая карьера музыканта началась с четырех лет.
«Это будет концерт-действо: конферанс, стендап, исповедь, интервью, в котором я буду рассказывать о своем жизненном пути — с самого детства и уже до преклонного возраста — 34 года. Как будто бы мы находимся не в Кремле, а просто на кухне, в интимной обстановке. Это будет откровенный разговор со зрителем», — сказал Ярослав.
Дронов уточнил, что программа построена таким образом, что за один вечер зрители смогут пройти путь артиста длиной в 30 лет. В концерте также примет участие народный артист России Григорий Лепс.
