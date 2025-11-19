С начала года под колесами автомобилей в Тульской области погибли 27 человек

В связи с этим с 20 по 27 ноября пройдет акция.

С начала года в Тульской области зарегистрировано 278 наездов на пешеходов, в результате которых 27 человек погибли, 264 получили ранения.

При этом зарегистрировано 71 ДТП, связанное с наездом на пешеходов в зоне пешеходных переходов, в результате которых 3 человека погибли и 70 получили ранения.

В связи с этим с 20 по 27 ноября сотрудники Госавтоинспекции Тульской области проведут масштабную профилактическую акцию, направленную на предупреждение ДТП с участием пешеходов.

По данным ведомства, чаще всего пешеходы переходят дорогу на запрещающий сигнал светофора или в местах, где переход запрещен. Также среди причин происшествий — действия водителей, которые нарушают правила проезда регулируемых пешеходных переходов и не уступают дорогу пешим участникам дорожного движения.