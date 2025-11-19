Родители могут пожаловаться на качество питания в тульских школах детскому омбудсмену

По итогам жалоб к нескольким сотрудникам столовых уже применили дисциплинарные меры.

Фото со страницы Наталии Зыковой «ВКонтакте».

Уполномоченный по правам ребенка в Тульской области Наталия Зыкова рассказала о мониторинге детского питания в школах и лагерях региона. Ранее проверки прошли в 77 организациях.

Так, в большей части учреждений все блюда соответствовали нормам, в столовых был порядок и чистота. Среди недостатков: несоблюдение временных интервалов между переменами для приема пищи, нарушение питьевого режима, а также отсутствие контрольных блюд. У персонала не было медицинских книжек.

Единичные и незначительные нарушения исправлялись на месте.

«По 10 организациям направлены заключения с требованием к учредителям об устранении нарушений. По нашей информации, в пяти случаях применены дисциплинарные меры к сотрудникам столовой, в трех — замена посуды и кухонного инвентаря», — рассказала Наталия Зыкова.

Детский омбудсмен призвала родителей сообщать о некачественном питании:

по телефону 8 (4872) 24-51-68,

через электронную приемную на сайте pravarebenka.tularegion.ru,

по адресу Тула, ул. Менделеевская, 2,

ВКонтакте.

Расскажите о качестве питания в школах, где учатся ваши дети. Всем ли довольны ребята?