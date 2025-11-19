Распродажи, лекции, мастер-классы: в Туле пройдет книжная ярмарка

22 ноября с 11.00 до 19.00 в Туле пройдет книжная ярмарка. Мероприятие проведет издательство Ad Marginem совместно с Тульским историко-архитектурным музеем. В программе — распродажа книг, лекции, дискуссии, творческие встречи, мастер-классы. Среди участников события — переводчики, кураторы, дизайнеры книг.

Программа:

11.00–19.00 — распродажа книг издательства Ad Marginem.

11.00 — мастер-класс «Керамика для книжной полки». 12+. Занятие бесплатное, необходима регистрация

13.00 — Бела Балаж: видимый человек и его соседи в МИРА Коллекции. На встрече вместе с куратором из команды творческого сообщества МИРА Вячеславом Шутовым участники поговорят о том, как классик кинокритики Бела Балаж впервые переводился на русский язык и публиковался вместе с Малевичем и Шкловским.

14.00 — Всегда ли возвращается барокко? Об этом и многом другом участники будут рассуждать вместе с культурологом Владиславом Дегтяревым. А дизайнер книги Алексей Домбровский расскажет об оформлении издания.

15.30 — По краям: краткая история издательства Ad Marginem. Директор Михаил Котомин опишет основные этапы более чем 30-летнего пути и представит новейший каталог осень/зима 2025/2026.