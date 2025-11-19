  1. Моя Слобода
«Полярный 5» и «Простоквашино»: актера из Тулы Ивана Охлобыстина увидим сразу в двух премьерах

Сериалы выйдут на ТНТ 1 декабря и 1 января.

Фото ТНТ.

1 декабря в 20.00 стартует новый сезон комедийного сериала «Полярный» (16+). В канун Нового года жизнь Вити Мясника (Михаил Пореченков) снова переворачивается с ног на голову: он открывает горнолыжный курорт «Царь-Горы», узнаёт, что у него есть взрослый сын Максим, а из тюрьмы выходит бандит по кличке Барабуля, с которым Витю связывает криминальное прошлое.

PLRN5_250424-001.jpg

Успеет ли бывший Мясник решить все проблемы до боя курантов самостоятельно или все же придется надеяться на новогоднее чудо? 

В ролях вместе с Михаилом Пореченковым, Марией Кравченко, Яном Цапником и многими другими актерами появится и наш земляк Иван Охлобыстин. Он родился в доме отдыха «Поленово» Тульской области в семье военного врача и инженера-экономиста. После окончания школы поступил во ВГИК.

В приемной комиссии режиссер Игорь Таланкин попросил абитуриента удивить его. Иван резко ответил, что пришел сказать новое слово в кинематографе, а не развлекать экзаменаторов. Юношу выгнали, но тут же вернули: удивить получилось. Сейчас же фильмография актера, режиссера и сценариста включает в себя более 150 проектов. 

Prostokvashino_TLR-1_h265_r709g24_20_20250625_00003175.jpg

А с 1 января Ивана Охлобыстина можно будет увидеть в роли Почтальона Печкина в фильме «Простоквашино» (6+), созданном Кинокомпанией братьев Андреасян в партнерстве с компанией «Газпром-Медиа Холдинг», киностудией «Союзмультфильм» и телеканалом ТНТ.

Prostokvashino_TSR-2_prhq_2048x858p24_r709g24_txtless_MOS_20250417.mov_snapshot_01.18.083.jpg

— Этот фильм не просто для детей и их родителей. Он для тех родителей, которые не растеряли в себе того самого ребенка, который верит, что коту можно доверить ведение хозяйства, а почтальону — судьбу посылки. Для тех, кто помнит запах старых книг и треск пластинки. У нас была прекрасная команда на проекте, и я уверен, что нам удалось передать теплоту человеческих отношений, которую ощутят и дети, и родители, — рассказал Myslo Иван Охлобыстин.
 

Автор
сегодня, в 15:20 +1
