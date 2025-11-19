Погода в Туле 20 ноября: заморозки, гололедица и без осадков

Фото Артема Жильцова

В четверг ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Местами гололедица, ветер южной четверти, до 8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью — от -5 до нуля, днём — от -3 до +2. Атмосферное давление — 745-750 мм рт. ст.