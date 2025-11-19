  1. Моя Слобода
новости
новости
Опыт побеждает молодость: каждый десятый работник Тульской области — старше 60 лет

Большая часть сотрудников в регионе — с высшим образованием.

Опыт побеждает молодость: каждый десятый работник Тульской области — старше 60 лет
Фото freepik.com.

В 2024 году рабочая сила Тульской области составила 802 тысячи человек, увеличившись на 0,3% по сравнению с годом ранее. Среди работников преобладают высококвалифицированные специалисты: 83,5% сотрудников обладают профессиональным образованием, причем почти треть (30,5%) получили высшее образование.

Однако позитивные сдвиги сопровождаются серьезной проблемой старения населения. 10,5% рабочей силы Тульской области составляют люди старше 60 лет, что гораздо выше среднероссийских показателей. Средний возраст работника в регионе достиг 43,4 года, что тоже выше общероссийского уровня. Эти данные показывают глубокую взаимосвязь демографического кризиса и рынка труда.

Рост занятости в экономике оказался небольшим: за три года число рабочих мест увеличилось с 712,9 тысячи до 741,9 тысячи, причем прирост в 2024 году составил всего 6 тысяч человек, или 0,8%.

При этом состав работающего населения практически повторяет структуру экономики региона: наибольший вклад вносят работники промышленных предприятий (обрабатывающих производств — 23,3%), торговли и ремонта транспортных средств (16,4%), строительства (8%). В отраслях социальной сферы трудится более 15% всех занятых. 

сегодня, в 15:00 −1
«Полярный 5» и «Простоквашино»: актера из Тулы Ивана Охлобыстина увидим сразу в двух премьерах
«Полярный 5» и «Простоквашино»: актера из Тулы Ивана Охлобыстина увидим сразу в двух премьерах
Доступно о важном: компания «ТНС энерго Тула» провела встречу с бизнес-клиентами
Доступно о важном: компания «ТНС энерго Тула» провела встречу с бизнес-клиентами
