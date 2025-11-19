  1. Моя Слобода
Обезумевшему светофору на Красноармейском вызвали бригаду диагностов

Сейчас объект работает в штатном режиме.

Обезумевшему светофору на Красноармейском вызвали бригаду диагностов

Администрация Тулы отреагировала на сообщение Myslo о неработающем светофоре на Красноармейском проспекте в Туле.

— По информации управления по транспорту и дорожному хозяйству администрации города Тулы, специализированной подрядной организацией проведена диагностика оборудования светофорного объекта. Выполнен ремонт токоведущего кабеля и защитного оборудования дорожного контроллера. В настоящее время светофор работает в штатном режиме.

Ранее Myslo сообщал о нестабильной работе светофора на пересечении Красноармейского проспекта и ул. Лейтейзена. Он не давал машинам проехать перекресток, а пешеходам пересечь проезжую часть — пешеходный зеленый длился всего 7 секунд.

сегодня, в 13:42 −1
