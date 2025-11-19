  1. Моя Слобода
Минобороны: 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS

Все они были уничтожены тульскими «Панцирями».

Минобороны: 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS
Фото Минобороны РФ.

18 ноября ВС РФ отразили удар по Воронежу ракетами ATACMS, пущенным по гражданским объектам.

Все ракеты были уничтожены в ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПК «Панцирь».

«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сообщили в Минобороны РФ.

Обнаружили и место пуска ракет — в Харьковской области. Пусковые установки также уничтожены.

В Тульской области в ночь на 19 ноября была объявлена ракетная опасность. 

сегодня, в 09:26 +3
В Одоевском районе 20 человек эвакуировали из дома из-за пожара на чердаке
В Одоевском районе 20 человек эвакуировали из дома из-за пожара на чердаке
Владимир Путин отметил заслуги туляков
Владимир Путин отметил заслуги туляков
