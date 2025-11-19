Минобороны: 18 ноября ВСУ выпустили по Воронежу четыре ракеты ATACMS

Все они были уничтожены тульскими «Панцирями».

Фото Минобороны РФ.

18 ноября ВС РФ отразили удар по Воронежу ракетами ATACMS, пущенным по гражданским объектам.

Все ракеты были уничтожены в ходе противоракетного боя российскими боевыми расчетами зенитной ракетной системы С-400 и ЗРПК «Панцирь».

«Упавшими обломками уничтоженных ракет повреждены крыши Воронежского областного геронтологического центра и детского дома для детей-сирот, а также одно частное домовладение. Жертв и пострадавших среди мирных граждан нет», — сообщили в Минобороны РФ.

Обнаружили и место пуска ракет — в Харьковской области. Пусковые установки также уничтожены.

В Тульской области в ночь на 19 ноября была объявлена ракетная опасность.