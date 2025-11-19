Какие дома Тулы останутся без света 20 ноября

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

Орловское шоссе, 66-82 (чётн.),

ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 49-63 (нечётн.),

ул. Марата, 38-46 (чётн.), 37-51 (нечётн.), 36-а, 38-а,

ул. Папанина, 33-а,

ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 16, 12, 12-б, 14-в, 8, 25, 2, 4, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-д,

ул. Советская, 3,

ул. Благовещенская, 6,

пер. Черниковский, 1-а, 2-а,

пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.), 16-а, 21-а,

1-й Архангельский пр-д,

2-й Архангельский пр-д,

д. Ивановка: ул. Садовая,

ул. Архангельская,

ул. Чукотская,

ул. Альпийская,

ул. Фестивальная.