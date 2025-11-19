  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы останутся без света 20 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о предстоящих работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • Орловское шоссе, 66-82 (чётн.),
  • ул. Чкалова, 44-54 (чётн.), 49-63 (нечётн.),
  • ул. Марата, 38-46 (чётн.), 37-51 (нечётн.), 36-а, 38-а,
  • ул. Папанина, 33-а,
  • ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 16, 12, 12-б, 14-в, 8, 25, 2, 4, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-д,
  • ул. Советская, 3,
  • ул. Благовещенская, 6,
  • пер. Черниковский, 1-а, 2-а,
  • пос. Хомяково: ул. Хомяковская, 14-26 (чётн.), 23-37 (нечётн.), 16-а, 21-а,
  • 1-й Архангельский пр-д,
  • 2-й Архангельский пр-д,
  • д. Ивановка: ул. Садовая,
  • ул. Архангельская,
  • ул. Чукотская,
  • ул. Альпийская,
  • ул. Фестивальная.

сегодня, в 21:49 0
