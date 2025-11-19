  1. Моя Слобода
Больше 700 тысяч жителей Тульской области сделали прививки от гриппа

Записаться на них можно в регистратуре, на портале «Госуслуги» и сайте «Доктор 71».

Фото Дмитрия Дзюбина.

В рамках прививочной кампании уже вакцинировано более 700 тысяч человек, из них свыше 138 тысяч — дети, рассказали в минздраве Тульской области. 

Осень — идеальное время для прививки от гриппа, так как для формирования полноценного иммунитета требуется 2-4 недели, позволяя организму подготовиться до пика заболеваемости зимой.

Прививку от гриппа может сделать каждый желающий в поликлинике по месту жительства. Записаться на нее можно в регистратуре, на портале «Госуслуги» и сайте «Доктор 71» (запись к педиатру или терапевту).

Также работают мобильные пункты по выходным с 10.00 до 17.00 возле ТЦ «Макси» в Туле и ТЦ «Первый» в Новомосковске. Перед вакцинацией медработник проводит осмотр, меряет давление и температуру, уточняет наличие хронических заболеваний. Необходимо предъявить паспорт и СНИЛС.
 

