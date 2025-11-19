1 декабря в Туле включат новогоднюю иллюминацию

Местом притяжения туляков и гостей города, по традиции, станет площадь Ленина с главной ёлкой.

Фото Алексея Пирязева.

19 ноября в Туле прошло заседание рабочей группы по вопросам организации и проведения новогодних мероприятий. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Участники обсудили проект плана мероприятий, а также вопросы благоустройства, обеспечения безопасности и правопорядка в Туле в период новогодних праздников.

Местом притяжения туляков и гостей города станет площадь Ленина с главной ёлкой. Здесь также будут установлены Губернский каток, сцена с мультимедийным экраном, входная световая арка, ярмарочные домики и другие объекты.

Завершить работы по оформлению должны к концу ноября, чтобы 1 декабря включить иллюминацию.

Участники совещания обсудили, как на площади Ленина будет организована работа катка, городских служб и предприятий торговли, в том числе в дни, когда здесь будут проходить праздники и гуляния.

Подробности станут известны позднее.