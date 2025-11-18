Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет ярмарка вакансий

Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

20 ноября в Туле состоится ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 250 вакантных рабочих мест. В мероприятии примут участие:

Управление Федеральной службы судебных приставов по ТО,

АО «Индустрия Сервис»,

УМВД России по Тульской области,

ООО «Агроторг»,

АО «Тульские городские электрические сети»,

Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области,

ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»,

Тульский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ РФ,

ГУЗ Больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина,

ООО «Газпром межрегионгаз Тула»,

ПАО «Россети Центр и Приволжье»,

ГУЗ Тульский областной перинатальный центр,

АО «Тулагорводоканал»,

Главное управление МЧС России по ТО,

Московская Дирекция управления движением — структурное подразделение Центральной дирекции управления движением — филиала ООО «РЖД»,

Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом — филиала ОАО «РЖД»,

Тулажелдормаш им. А. В. Силкина АО,

БАРС ЧОП ООО.

Минимальная заработная плата, которую предложат работодатели, составит 40 000 для электромонтеров и слесарей, а максимальная оплата труда — 100 000 рублей для слесарей-ремонтников.

Ярмарка вакансий состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.