Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет ярмарка вакансий

20 ноября в Туле состоится ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 250 вакантных рабочих мест. В мероприятии примут участие:
- Управление Федеральной службы судебных приставов по ТО,
- АО «Индустрия Сервис»,
- УМВД России по Тульской области,
- ООО «Агроторг»,
- АО «Тульские городские электрические сети»,
- Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области,
- ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»,
- Тульский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ РФ,
- ГУЗ Больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина,
- ООО «Газпром межрегионгаз Тула»,
- ПАО «Россети Центр и Приволжье»,
- ГУЗ Тульский областной перинатальный центр,
- АО «Тулагорводоканал»,
- Главное управление МЧС России по ТО,
- Московская Дирекция управления движением — структурное подразделение Центральной дирекции управления движением — филиала ООО «РЖД»,
- Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом — филиала ОАО «РЖД»,
- Тулажелдормаш им. А. В. Силкина АО,
- БАРС ЧОП ООО.
Минимальная заработная плата, которую предложат работодатели, составит 40 000 для электромонтеров и слесарей, а максимальная оплата труда — 100 000 рублей для слесарей-ремонтников.
Ярмарка вакансий состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.