  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет ярмарка вакансий - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет ярмарка вакансий

Мероприятие пройдет в здании Кадрового центра «Работа России».

Зарплата до 100 тыс. рублей: в Туле пройдет ярмарка вакансий
Фото предоставлено Центром занятости Тульской области.

20 ноября в Туле состоится ярмарка вакансий. Работодатели представят свыше 250 вакантных рабочих мест. В мероприятии примут участие:

  • Управление Федеральной службы судебных приставов по ТО,
  • АО «Индустрия Сервис»,
  • УМВД России по Тульской области,
  • ООО «Агроторг»,
  • АО «Тульские городские электрические сети»,
  • Филиал ФКУ «Налог-Сервис» ФНС России в Тульской области,
  • ГУЗ «Тульский областной клинический кардиологический диспансер»,
  • Тульский отряд ВО филиала ФГП ВО ЖДТ РФ,
  • ГУЗ Больница скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина, 
  • ООО «Газпром межрегионгаз Тула»,
  • ПАО «Россети Центр и Приволжье»,
  • ГУЗ Тульский областной перинатальный центр, 
  • АО «Тулагорводоканал», 
  • Главное управление МЧС России по ТО, 
  • Московская Дирекция управления движением — структурное подразделение Центральной дирекции управления движением — филиала ООО «РЖД», 
  • Московская дирекция по управлению терминально-складским комплексом — структурное подразделение Центральной дирекции по управлению терминально-складским комплексом — филиала ОАО «РЖД»,
  • Тулажелдормаш им. А. В. Силкина АО, 
  • БАРС ЧОП ООО.

Минимальная заработная плата, которую предложат работодатели, составит 40 000 для электромонтеров и слесарей, а максимальная оплата труда — 100 000 рублей для слесарей-ремонтников.

Ярмарка вакансий состоится в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Тула, ул. Демонстрации, 34. Время проведения — с 14.00 до 15.30.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
18 ноября, в 09:54 +1
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
ярмарка вакансий
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 135 1512 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2531 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
вчера, в 15:32, 55 1159 1
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
вчера, в 22:00, 36 644 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
В Туле на Московском вокзале установили 5-метровую филимоновскую игрушку
В Туле на Московском вокзале установили 5-метровую филимоновскую игрушку
В Заречье три дня подряд будут закрывать движение автомобилей через ж/д переезд
В Заречье три дня подряд будут закрывать движение автомобилей через ж/д переезд
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.