Юные туляки пройдут обследование у врачей бесплатно и без записи

27 ноября в детской областной больнице пройдет день открытых дверей.

Фото Алексея Пирязева.

Мероприятие состоится на базе консультативно-диагностического центра Тульской областной детской клинической больницы по адресу: ул. Бондаренко, 39.

14 специалистов осмотрят юных туляков:

  • оториноларинголог (ЛОР),
  • аллерголог-иммунолог,
  • кардиолог,
  • офтальмолог,
  • травматолог,
  • невролог,
  • пульмонолог,
  • врач по вакцинопрофилактике,
  • педиатр,
  • гастроэнтеролог,
  • онколог,
  • хирург,
  • эндокринолог,
  • акушер-гинеколог,
  • нефролог.

Необходимые документы:

  • страховой медицинский полис ребенка,
  • СНИЛС,
  • свидетельство о рождении или паспорт,
  • выписка из амбулаторной карты или саму карту,
  • результаты предыдущих обследований и анализов (при их наличии).

Обязательна предварительная запись по телефону 8 (4872) 48-50-05 (с 9.00 до 16.00). Если визит отменяется, необходимо сообщить об этом по тому же номеру.

18 ноября, в 10:10 0
Туляков предупредили о порывистом ветре
Туляков предупредили о порывистом ветре
Зимние IT-каникулы: ваш ребенок готов к приключениям? 
Зимние IT-каникулы: ваш ребенок готов к приключениям? 
