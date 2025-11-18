Юные туляки пройдут обследование у врачей бесплатно и без записи

Мероприятие состоится на базе консультативно-диагностического центра Тульской областной детской клинической больницы по адресу: ул. Бондаренко, 39.
14 специалистов осмотрят юных туляков:
- оториноларинголог (ЛОР),
- аллерголог-иммунолог,
- кардиолог,
- офтальмолог,
- травматолог,
- невролог,
- пульмонолог,
- врач по вакцинопрофилактике,
- педиатр,
- гастроэнтеролог,
- онколог,
- хирург,
- эндокринолог,
- акушер-гинеколог,
- нефролог.
Необходимые документы:
- страховой медицинский полис ребенка,
- СНИЛС,
- свидетельство о рождении или паспорт,
- выписка из амбулаторной карты или саму карту,
- результаты предыдущих обследований и анализов (при их наличии).
Обязательна предварительная запись по телефону 8 (4872) 48-50-05 (с 9.00 до 16.00). Если визит отменяется, необходимо сообщить об этом по тому же номеру.