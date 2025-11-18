Юные туляки пройдут обследование у врачей бесплатно и без записи

Фото Алексея Пирязева.

Мероприятие состоится на базе консультативно-диагностического центра Тульской областной детской клинической больницы по адресу: ул. Бондаренко, 39.

14 специалистов осмотрят юных туляков:

оториноларинголог (ЛОР),

аллерголог-иммунолог,

кардиолог,

офтальмолог,

травматолог,

невролог,

пульмонолог,

врач по вакцинопрофилактике,

педиатр,

гастроэнтеролог,

онколог,

хирург,

эндокринолог,

акушер-гинеколог,

нефролог.

Необходимые документы:

страховой медицинский полис ребенка,

СНИЛС,

свидетельство о рождении или паспорт,

выписка из амбулаторной карты или саму карту,

результаты предыдущих обследований и анализов (при их наличии).

Обязательна предварительная запись по телефону 8 (4872) 48-50-05 (с 9.00 до 16.00). Если визит отменяется, необходимо сообщить об этом по тому же номеру.