  Владимир Путин отметил заслуги туляков
Владимир Путин отметил заслуги туляков

Президент подписал Указ «О награждении государственными наградами Российской Федерации».

Фото: kremlin.ru.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награждена директор ФГКУ «Стимул» Любовь Барулина. 

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу медалями Луки Крымского награждены фельдшеры подстанции тульского центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Анна Богушева и Галина Пшеничникова, а также заместитель главврача по общим вопросам Городской больницы № 7 Кирилл Филиппов.

Почетное звание «Заслуженный врач РФ» присвоено врачу Тульской городской клинической больницы скорой медицинской помощи им. Д. Я. Ваныкина Алексею Ерохину и заведующей отделением Тульского областного клинического кожно-венерологического диспансера Татьяне Косых.

Почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» присвоено старшему фельдшеру подстанции Территориального центра медицины катастроф, скорой и неотложной медицинской помощи Валентине Матюхиной и заведующей аптекой Тульской городской клинической больницы им. Д. Я. Ваныкина Людмиле Тереховой.

За заслуги в области образования и многолетнюю добросовестную работу медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени награжден директор Тульского сельскохозяйственного колледжа имени И. С. Ефанова Олег Глотов. Почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ» присвоено старшей медицинской сестре Головеньковского детского дома-интерната Людмиле Гусаровой.

сегодня, в 09:15
