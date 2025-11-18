  1. Моя Слобода
В Туле прошли публичные слушания по проекту формирования бюджета Тульской области на ближайшие три года

В них приняли участие депутаты областной Думы, представители органов власти, муниципалитетов, счетной палаты, а также активные туляки.

Фото Дмитрий Дзюбина.

18 ноября прошли публичные слушания по проекту Закона Тульской области «О бюджете Тульской области на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов».

_ZYB6239.jpg

Участники заседания обсудили приоритетные направления в распределении бюджета, а также высказали свои мнения и предложения по главным статьям расходов на ближайшие три года.

«Бюджет — основной финансовый закон региона. Это инструмент, который направлен на решение вопроса социальных гарантий, социальных обязательств, формирование комфортной среды для проживания граждан. Особое внимание губернатор Тульской области, правительство Тульской области и областная Дума уделяют поддержке участников специальной военной операции и их близких», — отметил председатель Тульской областной Думы Андрей Дубровский.

Большинство средств бюджета 65% обеспечит развитие социальных сфер, такие как: соцзащита населения, здравоохранение, образование, семейная политика, спорт и культура.

4Z5A7456.jpg

В 2026 году финансирование государственных программ и нацпроектов в Тульской области составит 155 миллиардов рублей.

«В приоритетном порядке планируется направлять средства на централизованную закупку лекарств и медикаментов, на продолжение достаточно серьёзной программы модернизации первичного звена системы здравоохранения, масштабных проектов по строительству новых объектов образования и по капитальному ремонту действующих школ, детских садов», — сказала первый заместитель председателя Тульской областной Думы Марина Левина.

_ZYB6400.jpg

Средства выделят и на развитие медицины в регионе.

«В рамках проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями“ выделенный объем бюджетных ассигнований позволит ежегодно обеспечивать лекарственными препаратами 12 187 пациентов высокого риска. В проекте „Борьба с сахарным диабетом“ планируется обеспечить системами непрерывного мониторинга глюкозы беременных женщин и 633 ребенка с диабетом первого типа, а также оснастить медицинским оборудованием региональные центры: два в 2026-м, три в 2027-м и четыре в 2028 году», — рассказала в своем докладе заместитель министра — директор департамента бюджетной политики министерства финансов Тульской области Светлана Векшина.

_ZYB6278.jpg

В Тульской области продолжат обеспечивать инфраструктуру для жизни семей с детьми. Так, по нацпроекту «Семья» в Заокском районе построят детскую музыкальную школу искусств. Срок реализации объекта — 2 года. Кроме того, по словам Светланы Векшиной, в Тульской области отремонтируют два дома культуры и библиотеки и оснастят всем необходимым 12 музеев.

_ZYB6268.jpg
Также в регионе по-прежнему будет активно реализовываться программа «Земский работник культуры», в соответствии с которой 22 специалиста смогут получить по 1 млн рублей.

В рамках нацпроекта «Молодежь и дети» по региональному проекту «Все лучшее — детям» планируется продолжение строительства школы на 1100 мест в ЖК «Суворовский». В 16 школах региона пройдет капитальный ремонт. В 317 образовательных учреждениях оборудуют специализированные кабинеты по рисованию, музыки и физике. Учителей, которые работают на сельских территориях, продолжат обеспечивать социальными мерами поддержки.

В Тульской области планируют реконструировать два мостовых перехода через Упу, а также обновить автомобильную дорогу Тула  Белев в Щекинском районе. Также планируется реконструкция путепровода через железную дорогу старого направления в Заокском районе.

Более 5 миллиардов рублей из регионального бюджета выделят на развитие «Композитной долины». 

Здание с научными лабораториями площадью 10 тысяч квадратных метров планируют построить на месте Технического колледжа имени Мосина на улице Коминтерна.

«Особенностью этого бюджета является то, что мы рассматриваем его уже с федеральными средствами, которые поступили и распределены на 94%. Это позволит более эффективно расходовать ресурсы. Бюджет сохраняет социальные приоритеты: средства выделены на здравоохранение, образование, поддержку семей и участников СВО. При этом значительное внимание уделяется экономике: развивается особая экономическая зона и разрабатывается проект „Композитная долина“. Уверена, что депутаты поддержат этот бюджет и мы примем его для дальнейшей реализации вместе с правительством», — сказала в завершение слушаний председатель комитета по экономической политике и финансам Тульской областной Думы Галина Алешина.

_Z5A7687!.jpg

сегодня, в 10:28
