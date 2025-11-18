В Туле наградили преподавателей вузов

Во вторник, 18 ноября в кластере «Октава» отметили День преподавателя высшей школы. Награды получили те, кто большую часть своей жизни посвящает обучению студентов самых разных специальностей. Эти профессионалы читают лекции, учат азам профессии, мотивируют и ходят с ребятами в походы. Они те, на кого равняются молодые специалисты.

Поздравить преподавателей и вручить им региональные награды пришел первый заместитель губернатора – председатель правительства Тульской области Михаил Пантелеев.

Герои праздника с удовольствием поделились с Myslo своими историями.

Елена Шушнова, помощник ректора, доцент кафедры истории и археологии, кандидат исторический наук ТГПУ им. Л. Н. Толстого:

– Я окончила бакалавриат, магистратуру и аспирантуру в ТГПУ. На каждом этапе получения образования были разные специальности – искусствоведение, экономика и археология. Последняя и определила мой жизненный путь.

Все началось с того, что мой научный руководитель сказал мне: «Лена, поехали со мной в экспедицию». Я поехала и влюбилась в это дело бесповоротно. Теперь заряжаю студентов любовью к археологии и вожу ребят на раскопки.

Первые пары мне доверили сразу после первого полевого сезона. Сначала преподавала несколько часов в неделю, а потом втянулась. Сейчас мы в вузе запустили новое направление, готовим профильных археологов. У нас сетевая программа с музеем-заповедником Куликово поле, они наши индустриальные партнеры. Помимо теоретической части, которая необходима любому историку-археологу, они проводят полевую практику, выезжают с нами в Крым на раскопки.

Наши полевые выезды очень объединяют преподавателя и студентов. Мы с ребятами на одной волне. Делаем большие научные открытия, общаемся в неформальной обстановке. Это все помогает удерживать внимание студентов. Сейчас это самое сложное – сделать так, чтобы тебя слушали и слышали. Современным педагогам постоянно приходится что-то выдумывать, зарабатывать авторитет. Но у нас все получается!

Елена Плахотникова, профессор, кафедра «Инструментальные и метрологические системы» Тульского государственного университета:

– Я начала преподавать в 2003 году. Тогда наш ректор запустил программу для молодых кадров: всех аспирантов привлекали к преподаванию. Тогда попробовала себя. В 2005-м – защитила кандидатскую диссертацию, после этого уже логично было остаться и продолжить свою преподавательскую деятельность в стенах нашего университета.

Моя работа дарит мне молодость и любовь. Причем любовь со студентами у нас взаимная. С самой первой пары у нас было полное взаимопонимание. Мы проводим много времени вместе: на лекциях, практических занятиях на предприятиях, экскурсиях. К четвертому курсу мы всегда становимся семьей. И даже поддерживаем отношения после того, как ребята выпускаются. Многие из них работают и занимают руководящие должности на предприятиях.

Как поддерживают педагогов в регионе

В Тульской области по поручению губернатора Дмитрия Миляева реализуются меры поддержки для преподавателей высшей школы и представителей научного сообщества в целом. Это грантовая поддержка, стипендии, модернизация инфраструктуры и многое другое.

Для создания комфортных условий для проведения научных исследований в регионе установлены гранты Правительства Тульской области в сфере науки и техники, мегагранты и гранты Российского научного Фонда.

Аспиранты тульских вузов – молодые научно-педагогические кадры региона – могут претендовать на получение именных стипендий соискателям ученой степени кандидата наук.

Также с 2025 года 25 молодых исследователей стали получателями новой меры поддержки – премии Правительства Тульской области лучшим молодым ученым.

С 2025 года расширена выплата именных стипендий Правительства Тульской области для будущих учителей математики, физики, химии и биологии на все курсы обучения. На сегодняшний день 36 студентов ТГПУ им. Льва Толстого являются ее получателями.

Для реализации этих мер ежегодно увеличивается финансирование, общий объем которого в 2025 году составляет более 148 млн рублей (2024 - более 128 млн рублей).

Такая поддержка способствует привлечению молодых специалистов в сферу науки и высшего образования. Работа в этом направлении со стороны Правительства Тульской области будет продолжена.