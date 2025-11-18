В Туле купили мобильную дизельную котельную

В Туле купили мобильную блочно-модульную дизельную котельную. Она предназначена для подачи теплоносителя на социально значимые объекты и многоквартирные дома в случае возникновения непредвиденных ситуаций, рассказал глава администрации Илья Беспалов.
Пока она единственная в регионе. Мощность котельной — 1000 кВт.
Одновременно поддерживать тепло она может на площади в 1000 квадратных метров — это девятиэтажный дом или три небольших здания школы.
Мобильная котельная быстро подсоединяется к системе отопления объекта и на время проведения ремонта обеспечивает его бесперебойное теплоснабжение.