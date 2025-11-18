  1. Моя Слобода
В Туле купили мобильную дизельную котельную

В экстренных случаях она сможет поддерживать тепло сразу в трех школах.

В Туле купили мобильную дизельную котельную
Фото администрации Тулы.

В Туле купили мобильную блочно-модульную дизельную котельную. Она предназначена для подачи теплоносителя на социально значимые объекты и многоквартирные дома в случае возникновения непредвиденных ситуаций, рассказал глава администрации Илья Беспалов. 

Пока она единственная в регионе. Мощность котельной — 1000 кВт.

Одновременно поддерживать тепло она может на площади в 1000 квадратных метров — это девятиэтажный дом или три небольших здания школы.

Мобильная котельная быстро подсоединяется к системе отопления объекта и на время проведения ремонта обеспечивает его бесперебойное теплоснабжение.

18 ноября, в 14:13 +5
