  В Тульской области резко выросли цены на водку
В Тульской области резко выросли цены на водку

Цена за литр составила почти 832 рубля.

Фото freepik.com.

Средняя цена на горячительные напитки выросла на 15% по сравнению с началом 2024 года, сообщает Росстат.

По данным ведомства, в прошлом году тихие вина стали дороже на 11,3%, игристые — почти на 10%, слабоалкогольные напитки — на 11%, а водка добавила лишь 5,6% к стоимости. 

В этом году алкоголь стал еще дороже: водка еще на 11,3% к своему ценнику, пиво и коньяк на 7% и 5,7% соответственно, а вина — на 4-4,4%.

Цена за литр составила почти 832 рубля для водки, около 185 рублей для пива и 541 и 649 рублей для игристых и тихих вин соответственно. Такой же объем коньяка можно купить за 1571 рубль.

18 ноября, в 12:02 0
Место
Тульская область
Прочее
Росстат цена алкоголь
