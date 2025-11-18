  1. Моя Слобода
В Тульской области открылся первый сельский кабинет финансовой доступности

Он создан при участии правительства региона, Ассоциации «Совет муниципальных образований Тульской области» и Банка России.

Жители пос. Каменецкого Узловского района теперь смогут получить в онлайн-формате базовый набор финансовых и государственных услуг. На базе местной библиотеки заработал кабинет финансовой доступности.

Он оборудован компьютером с доступом в интернет для дистанционного получения услуг. Здесь жители поселка могут оплачивать коммунальные услуги, налоги, штрафы, мобильную связь. Также можно оформить кредит, страховку или открыть вклад, получить справочную информацию по финансовым вопросам, воспользоваться порталом «Госуслуги».

Помогать посетителям будут сотрудники библиотеки. Для защиты пользователей от мошенников на компьютере установлено программное обеспечение, которое открывает доступ к ограниченному списку ресурсов и не сохраняет введенные персональные данные.

— Важно, чтобы у жителей небольших населенных пунктов были равные возможности с горожанами в плане получения финансовых услуг. Мы рассчитываем, что этот проект будет постепенно масштабироваться и на другие территории региона, — отметил заместитель управляющего тульским отделением Банка России Дмитрий Борискин.

