В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра

Фото РИА Новости.

Новый вагон плацкарт с более длинными — почти 1,9 метра — и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, сообщают РИА Новости

Согласно проекту, поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки «вырастут» на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметра, и на 4 сантиметра в ширину — до 58,5 сантиметра.