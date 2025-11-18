  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра

Новинку презентовали на форуме в Москве.

В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра
Фото РИА Новости.
Новый вагон плацкарт с более длинными — почти 1,9 метра — и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, сообщают РИА Новости.
 
Согласно проекту, поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки «вырастут» на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметра, и на 4 сантиметра в ширину — до 58,5 сантиметра.
 
Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь больше пассажирских мест: 58 вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В.
 

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
18 ноября, в 13:45 −2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
РЖД плацкарт новинка
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 135 1510 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2530 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
вчера, в 15:32, 55 1159 1
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
вчера, в 22:00, 36 643 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Хотите идеальную фигуру? Вам #ВФОРМЕ!
Хотите идеальную фигуру? Вам #ВФОРМЕ!
Туляк украл из столовой на проспекте Ленина хрустальный графин и вазу
Туляк украл из столовой на проспекте Ленина хрустальный графин и вазу
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.