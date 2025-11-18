В РЖД представили новый плацкарт с полками длиной почти 1,9 метра
Новинку презентовали на форуме в Москве.
Фото РИА Новости.
Новый вагон плацкарт с более длинными — почти 1,9 метра — и широкими полками в виде макета впервые показали в российской столице, сообщают РИА Новости.
Согласно проекту, поперечные полки станут на 14 сантиметров длиннее (до 189,1 сантиметра) и на 3 сантиметра шире (до 62,7 сантиметра). Продольные полки «вырастут» на 10 сантиметров в длину, до 187,5 сантиметра, и на 4 сантиметра в ширину — до 58,5 сантиметра.
Новый вагон так называемого габарита Т будет иметь больше пассажирских мест: 58 вместо стандартных 54. Каждое спальное место оборудовано шторками, предусмотрены столики для пассажиров верхних и нижних полок, персональные светильники, воздуховоды и розетки USB и 220 В.
Следите за нашими новостями в удобном формате
Перейти в Дзен
Другие статьи по темам
Место
вчера, в 12:19, 135 1510 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2530 1
вчера, в 15:32, 55 1159 1
вчера, в 22:00, 36 643 1