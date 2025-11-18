  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульская область готовится принять китайских туристов - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Тульская область готовится принять китайских туристов

Программа основана на трех ключевых элементах – «щит», «душа», «слава», – отражающих особенности региона.

Тульская область готовится принять китайских туристов
Фото правительства Тульской области.

Команда Тульской области на заседании экспертного совета в Москве презентовала проект «Три легенды горячего сердца России», ориентированный на китайский рынок.

Как рассказали в региональном правительстве, проект нацелен на опытных туристов, интересующихся культурой и историей. Программа основана на трех ключевых элементах — «щит», «душа», «слава», — отражающих особенности региона.

Туристам предстоит посетить Тульский кремль и музей оружия, познакомиться с кулинарными традициями и особенностями тульского чаепития, побывать в усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», проникнуться атмосферой места, ощутить дух Куликова поля и попробовать себя в интерактивных мастер-классах.

В качестве дополнительных локаций для гостей региона предлагаются дополнительные маршруты: «Окские легенды» (визит в Алексин) и «Уездные легенды» (поездка в Венёв с отдыхом в загородном отеле).

По оценке разработчиков, регион обладает необходимой инфраструктурой для приема китайских туристов, включая аккредитованных операторов, гидов и сертифицированные гостиницы.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
18 ноября, в 16:19 −7
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
туристы Китай
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 134 1506 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2527 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
вчера, в 15:32, 55 1158 1
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
вчера, в 22:00, 35 640 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
На ул. Кирова водитель такси решил всех опередить
На ул. Кирова водитель такси решил всех опередить
В Тульской области гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души и инсценировала собственную смерть
В Тульской области гадалка вытрясла с клиентки более 3 млн за «откуп» души и инсценировала собственную смерть
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.