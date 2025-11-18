Тульская область готовится принять китайских туристов

Команда Тульской области на заседании экспертного совета в Москве презентовала проект «Три легенды горячего сердца России», ориентированный на китайский рынок.
Как рассказали в региональном правительстве, проект нацелен на опытных туристов, интересующихся культурой и историей. Программа основана на трех ключевых элементах — «щит», «душа», «слава», — отражающих особенности региона.
Туристам предстоит посетить Тульский кремль и музей оружия, познакомиться с кулинарными традициями и особенностями тульского чаепития, побывать в усадьбе Л. Н. Толстого «Ясная Поляна», проникнуться атмосферой места, ощутить дух Куликова поля и попробовать себя в интерактивных мастер-классах.
В качестве дополнительных локаций для гостей региона предлагаются дополнительные маршруты: «Окские легенды» (визит в Алексин) и «Уездные легенды» (поездка в Венёв с отдыхом в загородном отеле).
По оценке разработчиков, регион обладает необходимой инфраструктурой для приема китайских туристов, включая аккредитованных операторов, гидов и сертифицированные гостиницы.
