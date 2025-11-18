  1. Моя Слобода
  Стадион «Арсенал» вернулся в собственность Тульской области из частных рук
Стадион «Арсенал» стал собственностью Тульской области

18 ноября губернатор посетил легкоатлетический манеж, спортзал, здание академии ПФК «Арсенал» и открытый теннисный корт.

Стадион «Арсенал» стал собственностью Тульской области
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Долгое время все объекты тульского стадиона «Арсенал» находились в частных руках. Сегодня губернатор договорился с собственником: cоциально ответственный  бизнес передает ряд объектов в собственность региона. 

- Основная задача — сосредоточить максимум объектов стадиона в государственных руках, — считает Дмитрий Миляев.

Работа по передаче объектов спортивной инфраструктуры в региональную собственность проводилась поэтапно. 

Первым шагом стало получение центрального ядра спортивного комплекса в 2015 году, которое перешло в региональную собственность в 2024 году. Одновременно с этим региону было передано запасное футбольное поле. В 2019 году за счет внебюджетных средств был построен крытый футбольный манеж. 

А в период с 2021 по 2022 годы в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» была проведена реконструкция старейшего в России велотрека.

Сейчас, наряду с этими объектами, региону переданы легкоатлетический манеж, открытые теннисные корты, административное здание, в котором располагается академия ПФК «Арсенал», а также вспомогательные сооружения.

8yelulrehfmj9uby22pbegcz7269s8dl.jpg

- Расположение стадиона в центре города будет способствовать развитию физкультуры и спорта в Туле, а наша задача — приводить все объекты в порядок, делать все для того, что ребятам и взрослым здесь было удобно заниматься спортом, - говорит губернатор. 

7y8s3ww8r1egpuu7s6sv3yyr9m3wixmo.jpg

- Осталось еще несколько объектов в частной собственности. Продолжаем работу в этом направлении.  Главное, чтобы процесс передачи объектов в собственность региона проходил безболезненно для спортсменов и никак не отражался на занимающихся, - подчеркнул Дмитрий Миляев. 

По поручению губернатора продолжится работа по созданию концепции эксплуатации спортобъектов стадиона. В частности, будет проработан вопрос реконструкции коммуникаций на объекте.

Перед властями теперь стоит задача провести инвентаризацию и модернизацию коммуникаций, а также разработать общую концепцию использования всего комплекса. Губернатор подчеркнул, что все работы будут синхронизированы с графиком тренировок, чтобы не мешать спортсменам.

7rbo6o5d89c8swsn1p65do6lxyyujjqa.jpg

Губернатор поручил Михаилу Трунову проработать создание на территории стадиона «Арсенал» новых открытых спортивных объектов: воркаут-площадок, площадок для сдачи ГТО и др.

Дмитрий Миляев обозначил планы развития тульского футбола. Отдельное внимание уделяется футбольной «вертикали», чтобы талантливые ребята из районов могли расти до академии «Арсенала» и основной команды. 

djzcj67cewhmqfkfaqa6r0y3p7nluyu5.jpg

Также перспективные игроки молодежной и второй команды могут попробовать свои силы в рамках тренировочного процесса с основной командой. Это поможет им в дальнейшем адаптироваться к играм профессионального футбола.

Губернатор поручил подготовить предложения по обновлению условий тренировочной базы академии ПФК «Арсенал».

18 ноября, в 15:10 0
В Кремле отреагировали на массовое отключение мобильного интернета в регионах
В Кремле отреагировали на массовое отключение мобильного интернета в регионах
В Тульской области запустили программу защиты детей и подростков: как она будет работать
В Тульской области запустили программу защиты детей и подростков: как она будет работать
