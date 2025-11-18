  1. Моя Слобода
Роспотребнадзор отозвал декларации соответствия пищевой продукции у тульских супермаркетов

Ранее в ходе проверок в них выявлены факты оборота продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области отчиталось о приостановлении и прекращении действия деклараций о соответствии на пищевую продукцию.

В 2025 году в ходе проверок, в том числе в отношении организаций торговли ООО «Торгсервис 71», ООО «Союз Святого Иоанна Воина», ООО «Агроторг», АО «Тандер», ООО «ОПТТОРГ», выявлены факты оборота пищевой продукции, не отвечающей требованиям технических регламентов.

За названиями ООО скрываются известные тульские супермаркеты «Светофор», «Верный», «Пятерочка», «Магнит». 

«Приостановлено действие 17 деклараций и прекратило действие пяти деклараций о соответствии на молочную, мясную, плодоовощную и масложировую продукцию, а также на кулинарные изделия, с данными об изготовителе — Тульская, Московская, Нижегородская, Курская, Ростовская, Брянская области и Алтайский край», — сообщили в надзорном ведомстве.

Лабораторные испытания показали: продукция не соответствует требованиям. При этом среди найденных несоответствий преобладают нарушения физико-химических показателей. А это признак фальсификата.

Чаще всего «нарушителем» становится молочка: из 17 деклараций 10 — на молочную продукцию, включая сметану, сливочное масло, кефир, сырные продукты, йогурт; 2 — на плодоовощную продукцию, включая свеклу столовую, огурцы грунтовые; 3 — на мясную продукцию (полуфабрикаты из мяса птицы); 1 — на масложировую продукцию (маргарин); 1 — на кулинарную продукцию (готовые блюда — салаты).

Из прекращенных пяти деклараций три касались снова молочной продукции (масло сливочное, сырные продукты), одна на полуфабрикаты из мяса птицы и одна на маргарин.

18 ноября, в 12:13 +3
