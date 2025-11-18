  1. Моя Слобода
Накричала на детей и отвесила «леща»: что ответили в администрации на эмоциональное видео из плавской школы

Школьники сняли конфликт на мобильники и разослали в соцсети.

18 ноября в телеграм-каналах появились видеоролики из одной из школ Плавска. В частности, в канале «Тула. Происшествия» опубликовали два видео конфликта педагога и учеников.

Педагог раскричалась и оскорбляла детей, по всей видимости, из-за того, что они испортили только что отремонтированный пол: «Тут еще не застыло, я 25 раз говорила тут не ходить!», «Мордой об стол в следующий раз», «Идиоты конченые». Одному из пацанов достался шлепок по лбу. Педагог явно вышла из себя, похоже, она действительно не первый раз предупреждала семиклассников, но безрезультатно.

Myslo обратился за комментарием в администрацию Плавского района. И вот что нам ответили:

— Комитет образования внимательно относится ко всем проявлениям взаимоотношений участников образовательного процесса, в том числе и к этой ситуации, где имело место эмоциональная реакция педагога, свидетелями которой стали обучающиеся.

В связи с этой ситуацией комитет образования находится во взаимодействии с руководством школы, педагогическим коллективом и родительским сообществом. Мы анализируем эту ситуацию, принимая во внимание высокую квалификацию и компетентность учителя, а также поведение обучающихся.

 

Друзья! А как вы думаете, может ли учитель так сорваться? И что ему делать, если дети действительно довели? Делитесь в комментариях! 

18 ноября, в 17:10 +5
