  «Наболели» на 5,4 млрд: с начала года туляки 272 тысячи раз брали больничные
«Наболели» на 5,4 млрд: с начала года туляки 272 тысячи раз брали больничные

Тульский Соцфонд оплатил жителям Тульской области 272 884 страховых случаев по временной нетрудоспособности.

Фото Алексея Пирязева.

На эти цели было направлено свыше 5,4 миллиарда рублей.

В Отделении Социального фонда России по Тульской области разъяснили, кто имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

На выплаты могут рассчитывать официально работающие граждане, за которых работодатель отчисляет страховые взносы, а также лица, работающие по гражданско-правовым договорам (ГПХ).

Это право распространяется и на индивидуальных предпринимателей, добровольно вступивших в систему обязательного социального страхования.

Для получения выплаты работнику не нужно подавать заявление. Процесс оформления больничного проактивный: данные о закрытии листков нетрудоспособности автоматически передаются медучреждениями в отделение СФР, которое запрашивает подтверждение у работодателя. После этого деньги перечисляются в течение 10 рабочих дней.

Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года, страхового стажа и продолжительности болезни.

  • Стаж менее 5 лет — оплачивается 60% от среднего заработка.
  • От 5 до 8 лет — 80%.
  • Более 8 лет — 100% от среднего заработка.
  • В этом году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 5673, 97 рубля в день.

  • При стаже менее 6 месяцев пособие не превышает МРОТ.

  • При уходе за больным ребенком до 8 лет выплачивается 100% заработка независимо от стажа.

Важно: первые три дня болезни оплачиваются за счет работодателя, последующие — из средств СФР. Больничные по уходу за членом семьи полностью финансируются фондом с первого дня.

Отслеживать статус электронного больничного и информацию о выплате можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». По всем вопросам обращайтесь в контакт-центр Отделения СФР по Тульской области по бесплатному номеру: 8 800 100-00-01.

18 ноября, в 11:25
