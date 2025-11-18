«Наболели» на 5,4 млрд: с начала года туляки 272 тысячи раз брали больничные

Фото Алексея Пирязева.

На эти цели было направлено свыше 5,4 миллиарда рублей.

В Отделении Социального фонда России по Тульской области разъяснили, кто имеет право на получение пособия по временной нетрудоспособности.

На выплаты могут рассчитывать официально работающие граждане, за которых работодатель отчисляет страховые взносы, а также лица, работающие по гражданско-правовым договорам (ГПХ).

Это право распространяется и на индивидуальных предпринимателей, добровольно вступивших в систему обязательного социального страхования.

Для получения выплаты работнику не нужно подавать заявление. Процесс оформления больничного проактивный: данные о закрытии листков нетрудоспособности автоматически передаются медучреждениями в отделение СФР, которое запрашивает подтверждение у работодателя. После этого деньги перечисляются в течение 10 рабочих дней.

Размер пособия рассчитывается исходя из среднего заработка за два предыдущих года, страхового стажа и продолжительности болезни.

Стаж менее 5 лет — оплачивается 60% от среднего заработка.

От 5 до 8 лет — 80%.

Более 8 лет — 100% от среднего заработка.

В этом году максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности составляет 5673, 97 рубля в день.

При стаже менее 6 месяцев пособие не превышает МРОТ.

При уходе за больным ребенком до 8 лет выплачивается 100% заработка независимо от стажа.

Важно: первые три дня болезни оплачиваются за счет работодателя, последующие — из средств СФР. Больничные по уходу за членом семьи полностью финансируются фондом с первого дня.

Отслеживать статус электронного больничного и информацию о выплате можно в личном кабинете на портале «Госуслуги». По всем вопросам обращайтесь в контакт-центр Отделения СФР по Тульской области по бесплатному номеру: 8 800 100-00-01.