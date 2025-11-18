  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы будут обесточены 19 ноября

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых отключениях.

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Железнодорожная, 1-17,
  • ул. Речная, 1-12, 1-а, 1-б, 1-в,
  • ул. Новая, 1-39 (нечётн.), 2-44 (чётн.), 2-а,
  • ул. Тургеневская, 66,
  • ул. Металлистов, 19, 21, 23-а, 13, 15, 17, 1, 3, 20, 18, 14, 16, 8-а, 2-б, 5, 7, 9, 11, 16, 12, 12-б, 14-в, 8, 25, 2, 4, 6-а, 8-а, 8-б, 8-в, 8-г, 8-д,
  • ул. Советская, 3,
  • ул. Благовещенская, 6,
  • пер. Черниковский, 1-а, 2-а,
  • ул. Замочная, 103, 105, 105-б, 122, 124,
  • ул. Декабристов, 43-53, (нечётн.), 57, 56-72 (чётн.), 41-а, 82, 84, 88-а, 88-б, 94, 94-а, 94-б,
  • ул. Патронная, 32-56, 60-66 (чётн.), 31-39, 45-69 (нечётн.),
  • ул. Кирова, 26 к. 1 и к. 2, 28, 30, 32, 115, 117, 119, 125, 142, 144, 146, 148, 150, 156, 180-а, 184, 184-а, 184-б, 178-а, 188,
  • ул. Марата, 146-156 (чётн.),
  • ул. Бакунина 112-128 (чётн.),
  • ул. Немцова, 3, 5-а, 5-б,
  • ул. Кутузова, 10-б,
  • ул. Строителей, 5,
  • пос. Октябрьский, 108-119, 180-183, 60, 101-а, 102, 103-а, 104-а, 105-а, 106-а, 107-а, 122, 122-б, 123, 124, 125, 138-б, 154-а, 154-б, 181-б, 182-б, 183-б, 184, 184-а, 190,
  • Скуратово, пос. Старо-Овсянниково, 2-а,
  • пос. Октябрьский: ул. Пугачёва, 1-а.

18 ноября, в 22:00 +1
Другие статьи по темам
Событие
где в Туле отключат свет плановые отключения электроэнергии нет света
Место
Тула
