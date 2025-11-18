  1. Моя Слобода
Губернатор Тульской области и и. о. гендиректора ВНИИ труда Минтруда России подписали соглашение о сотрудничестве

Тульская область будет развивать кадровый потенциал при поддержке Всероссийского научно-исследовательского института труда.

Губернатор Тульской области и и. о. гендиректора ВНИИ труда Минтруда России подписали соглашение о сотрудничестве
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

18 ноября соглашение о сотрудничестве подписали Дмитрий Миляев и Владимир Смирнов. Документ призван усилить совместную работу в сфере социально-экономического развития региона, наращивания его кадрового потенциала, а также расширить возможности для самореализации, профессиональной ориентации и занятости туляков.

Тульская область стала первым регионом, с которым ВНИИ труда заключил подобное соглашение. Губернатор отметил, что это очередной шаг в укреплении партнерства и выполнении задач, поставленных перед регионами Президентом РФ.

«Под эгидой института в Тульской области реализован проект системной модернизации наших центров занятости. Это была достаточно серьезная и важная работа. Также регион участвует в проекте по профессиональной ориентации учащихся, их маршрутизации по конкретным предприятиям. Вопрос кадров обсуждается на всех уровнях, молодые кадры требуются во всех отраслях народного хозяйства. Работа, которую мы ведем, как раз на это нацелена и позволяет нам эффективно выстраивать вертикаль подготовки кадров и доводить молодежь до трудоустройства на конкретном предприятии», — сказал губернатор.

Владимир Смирнов акцентировал внимание на значимости взаимодействия ВНИИ труда с субъектами РФ. Он сообщил, что в текущем году Тульская область наряду с другими регионами активно проявила себя во Всероссийском опросе работодателей, продемонстрировав высокий результат: в исследовании приняли участие свыше 4300 предприятий.

«Тульская область — регион передовой, многопрофильный, имеющий развитую промышленность и хорошую сельскохозяйственную базу. Мы сотрудничаем более двух лет, участвуем в разработке региональных программ по снижению бедности, повышению рождаемости, внедряем новый инструментарий в социально-трудовой сфере. Мы продолжим расширять наше сотрудничество», — отметил Владимир Смирнов.

В Корпоративном университете правительства Тульской области состоялась панельная сессия с участием представителей ВНИИ труда, органов исполнительной власти региона, учебных заведений и работодателей. В центре обсуждения участников были ситуация на рынке труда, формирование прогноза кадровых потребностей экономики и вопросы целевого обучения. Напомним, создание условий для развития человеческого потенциала и формирование конкурентоспособного кадрового резерва являются ключевыми задачами нацпроекта «Кадры».

18 ноября
