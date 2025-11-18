  1. Моя Слобода
  39-му отдельному гвардейскому медицинскому отряду вручили Георгиевское знамя
39-му отдельному гвардейскому медицинскому отряду вручили Георгиевское знамя

Торжественная церемония прошла 18 ноября в 51-м полку 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Награду военным медикам вручил заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Сергей Чубарыкин. Он отметил, что отряд выполняет поставленные задачи, а сейчас в зоне СВО спасает жизни наших бойцов. 

pe73k6eu51sobtjq80w3kiplt8cy6ett.jpg

В церемонии принял участие губернатор Тульской области Дмитрий Миляев.

44dssmc4xfstnm4h6jor2p21pnvhwd3s.jpg

«Ваш отряд — это не просто часть Вооруженных Сил России. Это сердце и душа медицинской поддержки наших военнослужащих. Вы всегда там, где особенно нужна помощь и настоящая поддержка. Вручение Георгиевского знамени — это признание беспримерного мужества, самоотверженности и высокого профессионализма, подтверждение способности решать самые сложные задачи. Тульская область гордится вами!» — сказал губернатор.

xmdvoeffh3414oi7o29quq0uc1b033qb.jpg

18 ноября, в 12:35 +2
Событие
медотряд военные знамя
Место
Тула
