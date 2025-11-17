За неделю больше 3000 туляков заразились ОРВИ

По сравнению с первой неделей ноября, уровень заболеваемости вырос на 12,7%.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области за последние семь дней зарегистрирован 3031 случай ОРВИ. Эидемические пороги на территории области не превышены, зафиксированы единичные случаи заболевания гриппом, все заболевшие не привиты, отмечает региональное Управление Роспотребнадзора.

Основной метод профилактики гриппа – вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время. В условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций специалисты рекомендуют: