За неделю больше 3000 туляков заразились ОРВИ

В Тульской области за последние семь дней зарегистрирован 3031 случай ОРВИ. Эидемические пороги на территории области не превышены, зафиксированы единичные случаи заболевания гриппом, все заболевшие не привиты, отмечает региональное Управление Роспотребнадзора.
Основной метод профилактики гриппа – вакцинация, для которой сейчас самое оптимальное время. В условиях сезонной активизации вирусов респираторных инфекций специалисты рекомендуют:
- при обнаружении симптомов гриппа и ОРВИ (общее недомогание, озноб, головная боль, повышение температуры тела, катаральные явления) стоит остаться дома и взывать врача,
- избегать контактов с лицами с признаками заболеваний гриппа и ОРВИ,
- сократить время пребывания в местах массового скопления людей и в общественном транспорте,
- использовать средства защиты органов дыхания, соблюдать социальную дистанцию в общественных местах и при общении с больными людьми,
- соблюдать правила личной гигиены, регулярно и тщательно мыть руки,
- соблюдать респираторный этикет: чихать и кашлять в салфетку или локтевой сгиб,
- регулярно обеззараживайте гаджеты,
- поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях,
- регулярно проводить влажную уборку и проветривание помещений,
- чаще бывать на свежем воздухе, закаляться.