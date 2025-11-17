  1. Моя Слобода
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА

«Уважаемые жители Тульской области! На территории региона объявлена опасность атаки БПЛА. Просьба сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», - говорится в сообщении главы региона.

17 ноября, в 21:50 −2
