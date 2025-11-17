  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Начальник тульского УМВД наградил лучших участковых - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Начальник тульского УМВД наградил лучших участковых

Торжественное мероприятие прошло в УМВД по Тульской области.

Начальник тульского УМВД наградил лучших участковых
Фото УМВД.

17 ноября службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 102 года. Руководитель ведомства Андрей Даценко, его заместитель Вадим Королев и другие официальные лица поздравили полицейских с их профессиональным праздником. 

«Ваша работа с населением — это самое непростое, что есть в нашей службе. Я искренне благодарю вас за тот колоссальный и нелегкий труд, который вы делаете ежедневно. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, любви и больших успехов в службе и жизни», — подчеркнул Даценко.

Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды и ценные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертом Культурного центра УМВД России по Тульской области.

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
17 ноября, в 19:10 +1
Другие статьи по темам
Событие
участковые
Место
Тула
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 133 1501 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2520 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
вчера, в 15:32, 55 1157 1
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
вчера, в 22:00, 35 638 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
За неделю больше 3000 туляков заразились ОРВИ
За неделю больше 3000 туляков заразились ОРВИ
Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев открыли в Туле Российско-Белорусский молодежный форум
Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев открыли в Туле Российско-Белорусский молодежный форум
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.