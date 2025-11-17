Начальник тульского УМВД наградил лучших участковых

Фото УМВД.

17 ноября службе участковых уполномоченных полиции исполнилось 102 года. Руководитель ведомства Андрей Даценко, его заместитель Вадим Королев и другие официальные лица поздравили полицейских с их профессиональным праздником.

«Ваша работа с населением — это самое непростое, что есть в нашей службе. Я искренне благодарю вас за тот колоссальный и нелегкий труд, который вы делаете ежедневно. Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, любви и больших успехов в службе и жизни», — подчеркнул Даценко.

Лучшим сотрудникам вручили ведомственные награды и ценные подарки. Завершилось мероприятие праздничным концертом Культурного центра УМВД России по Тульской области.