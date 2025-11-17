  1. Моя Слобода
Какие дома Тулы будут обесточены 18 ноября

Публикуем адреса от «Тулгорэлектросетей».

С 9 до 17 часов будут обесточены следующие дома:

  • ул. Демонстрации, 148-164 (чётн.), 149-189 (нечётн.),
  • ул. Кабакова, 31-а, 31-б,
  • 3-й пр-д, 11-29 (нечётн.), 18-32 (чётн.), 11-а, 11-б, 18-а, 32-а, 32-б,
  • 4-й пр-д, 15-31 (нечётн.), 22-40 (чётн.), 22-а, 31-а,
  • ул. Воздухофлотская, 22-28 (чётн.), 26-а,
  • ул. Болотова, 37-а,
  • ул. Тверская, 10-18 (чётн.), 9, 15, 17,
  • ул. Волжская, 9, 11, 12, 15, 17, 18, 19, 22, 26,
  • ул. Самарская, 21-а,
  • ул. Казанская, 11, 22-34 (чётн.),
  • ул. Сафонова, 29,
  • ул. Колхозная, 105,
  • ул. Окская, 5,
  • 1-й пр-д Расковой, 1-15, 1-а,15-а (нечётн.), 2-28 (чётн.),
  • ул. Фучика, 45, 47,
  • ул. Яблочкова, 1-15 (нечётн.), 1-в, 1-к,
  • ул. Ушинского, 46,
  • ул. Тургеневская, 66.

17 ноября, в 21:50 +1
