Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев посетили тульский музей П. Н. Крылова

Они осмотрели детскую изостудию, основную экспозицию и мемориальную комнату художника.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Игорю Щеголеву и Дмитрию Миляеву представили творчество уроженца Тулы Порфирия Никитича Крылова. Часть из них художник лично передал Тульскому музейному объединению. 

Порфирий Крылов был членом творческого коллектива «Кукрыниксы». Три художника – Михаил Куприянов, Порфирий Крылов и Николай Соколов – стали известны благодаря своим карикатурным зарисовкам.

Единственный музей, посвященный творчеству Порфирия Никитича, был открыт в Туле в 1997 году. Здесь собрано около двух тысяч его работ, а также предметы мемориального фонда. Музей открыт в 1997 году и входит в состав Тульского музейного объединения.

Губернатор и Игорь Щеголев посетили музей накануне 80-летия Нюрнбергского процесса, который начался 20 ноября 1945 года. Процесс сыграл ключевую роль в установлении исторической справедливости. Порфирий Никитич принимал участие в Нюрнбергском процессе, делал зарисовки города и судебных заседаний.

В музее П. Н. Крылова работает известная в городе детская изостудия, которую ежегодно посещают 180 детей от 5 до 15 лет. Там работает детская инклюзивная творческая лаборатория. Воспитанники изостудии принимают активное участие и становятся победителями в городских, региональных, всероссийских конкурсов.

Лучшие работы напечатаны в журнале «Юный художник» и взяты для иллюстраций книг тульских авторов. В музее также проходят региональные выставки детского творчества.

17 ноября, в 22:15 +1
