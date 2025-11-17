Игорь Щеголев и Дмитрий Миляев открыли в Туле Российско-Белорусский молодежный форум

Участники будут делиться опытом реализации проектов по различным направлениям, предлагать новые актуальные идеи и подпишут соглашения о сотрудничестве.

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

В церемонии открытия приняли участие полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев, губернатор Тульской области Дмитрий Миляев, начальник Департамента социальной политики и информационного обеспечения Постоянного Комитета Союзного государства Ольга Бороненко, сенатор РФ Амыр Аргамаков и депутат Госдумы Антон Ткачев.

Форум проводится с 2013 года по инициативе Ассоциации общественных объединений «Национальный Совет молодёжных и детских объединений России» и Общественного объединения «Белорусский республиканский союз молодежи». Принимающими сторонами поочередно выступают Россия и Беларусь.

С приветственным словом по поручению Президента РФ Владимира Путина к собравшимся обратился Игорь Щёголев:

– Поздравляю вас с открытием ежегодного Российско-Белорусского молодежного форума на гостеприимной тульской земле. На протяжении многих лет эти встречи служат развитию Союзного государства, укреплению дружбы и сотрудничества молодежных организаций России и Беларуси. Конечная цель – сформировать единое образовательное, культурное и информационное пространство для жизни и работы.

Как отмечал Президент РФ Владимир Путин, главное, что Россия и Беларусь не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции.

Форум проходит в Год защитника Отечества, когда мы все отмечаем 80-летие Великой Победы, событие близкое и святое для наших народов. Мы должны бережно хранить историческую память о том, как наши деды и прадеды самоотверженно отстояли свободу и независимость Родины.

Дмитрий Миляев отметил, что Тульская область укрепляет партнерство с Республикой Беларусь. В июле был подписан план мероприятий по развитию сотрудничества до 2028 года, в котором особое внимание уделяется кооперации в сфере молодежной политики.

– Форум определяет ключевые направления развития молодежной политики в Союзном государстве и объединяет экспертов и лидеров молодежных движений из России и Республики Беларусь для обмена опытом, обсуждения идей и выработки новых инициатив, направленных на укрепление нашего сотрудничества.

Наши народы связывают культурные и духовные ценности. История предопределила нашу вечную дружбу: вместе мы прошли через тяжелые испытания войны, одержали Великую Победу над фашизмом и подарили миру светлое будущее.

Эти события навсегда останутся символом мужества и стойкости, а память о подвиге наших дедов и прадедов будет объединять поколения и вдохновлять на достойное продолжение традиций дружбы и сотрудничества, – подчеркнул губернатор.

По словам главы региона, молодежь играет важнейшую роль в укреплении союза России и Белоруссии: участвует в совместных проектах, образовательных, спортивных и культурных программах, реализует инициативы, направленные на развитие международных отношений. Тульская область системно подходит к развитию молодежной политики, уделяя особое внимание созданию современной инфраструктуры.

– Наша задача – создать в каждом муниципалитете современный молодежный центр, который станет точкой притяжения для подрастающего поколения. Сегодня мы встречаемся именно в таком пространстве: областной центр молодежи стал вторым домом для ребят, вовлеченных во все ключевые направления региональной молодежной политики: от волонтерства и творчества до международного сотрудничества, – отметил Дмитрий Миляев.

Губернатор уточнил, что в Тульской области ежегодно проводятся всероссийские и международные форумы и конкурсы. Среди них – форумы «Инженеры будущего» и «АГРОПРОдвижение», «Всероссийский фестиваль детских команд КВН.Первые». Дмитрий Миляев пригласил собравшихся принять в них участие в 2026 году.

Игорь Щёголев и Дмитрий Миляев осмотрели Тульский областной центр молодежи. Здание было капитально отремонтировано и вновь открыто в этом году.

Здесь заменены все внутренние инженерные системы с учетом современных требований и правил безопасности. При этом сохранен классический интерьер. В центре появились три больших мультимедийных зала, арт-резиденция «ДКЖ», большой и малый балетные классы, штаб Движения Первых. Отремонтированное здание призвано объединить молодежные направления и инициативы в одном месте, стать единым центром – точкой притяжения и ресурсной базой для молодежи региона.

Также Игорь Щёголев и Дмитрий Миляев посетили стенд Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Ректор вуза Константин Подрезов рассказал о программе бакалавриата по направлению «Физическая культура для лиц с отклонениями в состоянии здоровья». По итогам приемной кампании зачислено 11 студентов. Обучение проводится на платной основе. По поручению Дмитрия Миляева значительная часть затрат компенсируется из областного бюджета.

Кроме того, в оружейной столице состоялась рабочая встреча Игоря Щеголева и Дмитрия Миляева.