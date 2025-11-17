«Хартия» разбила последний кусок асфальта»: жители Мартеновской показали, по какой дороге им приходится ходить

«Тула, Мартеновская 25-27, куда уже только не писали. Проехать и пройти невозможно! „Хартия“ разбила оставшийся кусок асфальта», — пишут нам жители.

Как рассказали туляки, они жаловались в свою УК «РСК71», обращались в администрацию, писали депутату.

«Просили перенести контейнерную площадку от дома, чтобы остался хоть кусок асфальта на единственной дворовой дороге. Но УК отказалось переносить мусорку».

В администрации людям ответили, что по вопросу переноса контейнерной площадки они должны были провести общее собрание собственников.

«Машины „Хартии“ доразбили оставшийся асфальт. Теперь только месиво, к подъездам ни скорая не может подъехать, ни такси», — заключили жители.

По закону, эта территория - собственность многоквартирных домов. Поэтому решение о переносе контейнерной площадки и ремонт дороги - ответственность жителей.