  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Эксперты посчитали, сколько среднему туляку надо копить на новый автомобиль - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

Эксперты посчитали, сколько среднему туляку надо копить на новый автомобиль

Исследования провели представители «Авито Авто» и «Авито Работы».

Эксперты посчитали, сколько среднему туляку надо копить на новый автомобиль
Фото Алексея Пирязева.

Специалисты выяснили, сколько средних предлагаемых зарплат жителям Тульской области потребуется для покупки одного из трех популярных новых автомобилей — «Лада Гранта», Haval Jolion и Geely Monjaro.

В исследовании использовались данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, опубликованных на «Авито Работе» в 3-м квартале текущего года, а также рекомендованные розничные цены на автомобили (без учета скидок и акций). В итоге был рассчитан срок, необходимый для накопления стоимости каждого автомобиля в Тульской области. Вот какие цифры были взяты за основу.

Стоимость «Лады Гранты» в комплектации Comfort (1,6 л, 90 л. с., МКПП) — 1,08 млн рублей. Стоимость Haval Jolion в комплектации Elite (1,5 л, 150 л. с., АКПП, полный привод) — 2,49 млн рублей. Geely Monjaro в комплектации Flagship (2,0 л, 238 л. с., АКПП, полный привод) стоит 4,85 млн рублей.

По данным «Авито Работы», в 3-м квартале 2025 года в Тульской области среднее зарплатное предложение составило 82 000 рублей. На «Ладу» среднестатистическому туляку придётся копить 13,2 месяца. Чтобы приобрести Haval, нужно будет отказывать себе во всём в течение 30,5 месяцев. А для приобретения Geely Monjaro придётся «затянуть пояса» аж на 59,2 месяца.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
Фотограф
18 ноября, в 09:00 −42
Другие статьи по темам
Событие
статистика исследование деньги зарплаты покупка автомобиля
Место
Тульская область
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
Жизнь Тулы и области
В Совете Федерации заинтересовались тульским опытом сохранения на местах медицинских кадров
вчера, в 12:19, 133 1501 -7
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
Дежурная часть
Учился, но не заплатил: Московский авиационный институт отсудил у криминального тульского судьи 100 тысяч
вчера, в 10:37, 72 2520 1
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
Жизнь Тулы и области
Тулячка отсудила 67 тысяч за пальто и дубленку, которые не подошли ей по фасону
вчера, в 15:32, 55 1157 1
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
Жизнь Тулы и области
В пятницу в Туле по ряду адресов отключат электроэнергию
вчера, в 22:00, 35 638 1

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Названы лучшие школы Тулы и области
Названы лучшие школы Тулы и области
Тульских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет»
Тульских школьников приглашают на онлайн-олимпиаду «Безопасный интернет»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.