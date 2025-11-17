Эксперты посчитали, сколько среднему туляку надо копить на новый автомобиль

Фото Алексея Пирязева.

Специалисты выяснили, сколько средних предлагаемых зарплат жителям Тульской области потребуется для покупки одного из трех популярных новых автомобилей — «Лада Гранта», Haval Jolion и Geely Monjaro.

В исследовании использовались данные о средних зарплатных предложениях в вакансиях, опубликованных на «Авито Работе» в 3-м квартале текущего года, а также рекомендованные розничные цены на автомобили (без учета скидок и акций). В итоге был рассчитан срок, необходимый для накопления стоимости каждого автомобиля в Тульской области. Вот какие цифры были взяты за основу.

Стоимость «Лады Гранты» в комплектации Comfort (1,6 л, 90 л. с., МКПП) — 1,08 млн рублей. Стоимость Haval Jolion в комплектации Elite (1,5 л, 150 л. с., АКПП, полный привод) — 2,49 млн рублей. Geely Monjaro в комплектации Flagship (2,0 л, 238 л. с., АКПП, полный привод) стоит 4,85 млн рублей.

По данным «Авито Работы», в 3-м квартале 2025 года в Тульской области среднее зарплатное предложение составило 82 000 рублей. На «Ладу» среднестатистическому туляку придётся копить 13,2 месяца. Чтобы приобрести Haval, нужно будет отказывать себе во всём в течение 30,5 месяцев. А для приобретения Geely Monjaro придётся «затянуть пояса» аж на 59,2 месяца.