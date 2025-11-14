  1. Моя Слобода
За девять месяцев туляки направили более 1700 жалоб в Банк России

Чуть больше тысячи из них были связаны с работой банков.

За девять месяцев туляки направили более 1700 жалоб в Банк России

С января по сентябрь текущего года туляки направили в Банк России более 1700 жалоб. Это на четверть больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Чуть более тысячи жалоб от жителей региона пришлось на банки. Значительно сократились жалобы на навязывание дополнительных платных услуг при кредитовании и недобросовестные продажи.

При этом выросло число жалоб на блокировку карт и ограничение операций по переводу денег. Чаще всего претензии были связаны с мерами, которые принимают банки для борьбы с мошенниками и дропперами.

На 24% увеличилось количество жалоб в адрес микрофинансовых организаций. Заявители требовали пересчитать их долги перед МФО и сообщали о проблемах при возврате денег за дополнительные услуги и получении кредитных каникул.

Почти на треть сократилось количество жалоб на страховщиков, прежде всего на ОСАГО (неверное применение КБМ), страхование от несчастных случаев и болезней.

