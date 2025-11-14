Взрыв газа в Куркино: прокуратура встретилась с жильцами разрушенного дома

Работники прокуратуры Куркинского района провели встречу с жителями многоквартирного дома, пострадавшего в результате взрыва газа.

Тулякам ответили на вопросы и рассказали о порядке получения единовременной материальной помощи.

«В настоящее время прокуратура района осуществляет надзорное сопровождение мероприятий, направленных на восстановление жилищных прав граждан», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.

Напомним, инцидент произошел около 8 часов утра 9 ноября в доме № 10 по ул. Ленина в Куркино. Ночью пьяный мужчина в своей квартире на первом этаже демонтировал заглушку газовой трубы, что привело к утечке газа. А потом зажег зажигалку. Скопившийся газ в квартире воспламенился, прогремел взрыв. В результате рухнул целый подъезд, пострадали люди.

