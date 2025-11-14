  1. Моя Слобода
Взрыв газа в Куркино: подъезд дома восстановят в марте 2026 года

Об этом сообщил губернатор Дмитрий Миляев.

Продолжается ликвидация последствий взрыва бытового газа в поселке Куркино, написал в своем телеграм-канале губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

«Демонтированы аварийные плиты перекрытия, завершен вывоз строительного мусора, площадка огорожена забором, подготовлена для проведения дальнейших работ.

Эксперты завершили инструментальное обследование дома.
Дефектов и повреждений несущих конструкций во втором и третьем подъездах не обнаружено,  аварийные квартиры первого подъезда будут демонтированы и восстановлены. 

Восстановление здание планируется завершить в марте 2026 года».

2.jpg

Напомним, ночью 8 ноября в доме №10 по улице Ленина в поселке Куркино Тульской области произошел взрыв. По версии следствия, мужчина, проживающий в квартире на первом этаже, самостоятельно демонтировал заглушку внутридомового газового оборудования. В помещении скопился природный газ, который жилец поджег с помощью зажигалки. Произошел взрыв, в результате которого частично обрушился подъезд.

