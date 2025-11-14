  1. Моя Слобода
В Туле откроется избирательный участок на выборах парламента Киргизии 

Проголосовать гражданы Кыргызстана смогут 30 ноября.

Жители Кыргызской республики, находящиеся в Тульской области, смогут проголосовать на внеочередных выборах в парламент своей страны. 30 ноября в Туле будет организована работа избирательного участка для голосования.

В Тульской области уже не в первый раз будет организовано голосование граждан иностранных государств, в первую очередь, бывших советских республик. В этот раз будет организован избирательный участок на дополнительных выборах в парламент Киргизии.

– Голосование состоится 30 ноября на избирательном участке в Городском концертном зале по адресу: город Тула, улица Советская, 2. Голосование пройдет с 8 до 20 часов, – рассказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. 

Внеочередные выборы в парламент Кыргыстана назначены на 30 ноября. 100 избирательных участков для голосования будут работать за пределами республики: в России, Турции, Казахстане, США, Южной Корее, Италии, ФРГ, КНР, ОАЭ, Саудовской Аравии и других странах. В России будет образовано 40 таких участков.

сегодня, в 10:02 0
