В Тульском госуниверситете обсудили защиту семейных ценностей и преемственность поколений

Студенты показали высокий уровень подготовки.

В стенах Тульского государственного университета накануне, 13 ноября, прошла важная региональная экспертная сессия, организованная в рамках Международного межрелигиозного молодежного форума.

Мероприятие направлено на сохранение семейных ценностей и укрепление исторической памяти о событиях Великой Отечественной войны.

Это событие объединило студентов вузов региона, представителей духовенства и лидеров общественных мнений.

Директор Координационного центра Никита Никитенко в своем обращении обозначил ключевое направление форума, напомнив участникам, что именно 2025 год указом Президента Владимира Путина провозглашен Годом защитника Отечества. Этот выбор символичен, поскольку направлен на поддержку героев современных событий и уважение заслуг ветеранов прошлых поколений.

На форуме особое внимание уделили презентации студентов, которые касались важности семейного уклада, передачи опыта и мудрости предыдущих поколений, а также роли семейной истории в формировании гражданского сознания и любви к Отечеству.

Кроме основных организаторов и руководителей вуза, важным элементом программы стала поддержка православной церкви, представленная настоятелем храма преподобного Сергия Радонежского Вячеслава Ковалевского. Его выступление помогло студентам осмыслить связь религии и семейных устоев, показать значимость духовной основы и морального наставничества в воспитании нового поколения. 

Присутствовали также представители других крупных религиозных общин региона: исламской общины «НУР» и общественной организации «Еврейская национально-культурная автономия Тульской области». Их активность в поддержке мероприятий такого уровня подчеркивает необходимость объединения усилий общественности и власти в деле духовного возрождения российского народа.

Завершающим этапом стало обсуждение доклада лектора Российского общества «Знание» Сергея Владимировича Федосеева, поднимавшего острую тему украинского национализма и угроз национальной безопасности России.

сегодня, в 17:32
В Алексине мужчина ограбил мать: суд огласил приговор
В Алексине мужчина ограбил мать: суд огласил приговор
«Арсенал» едет в Уфу: история противостояний
«Арсенал» едет в Уфу: история противостояний
