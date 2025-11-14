в Тульской области набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА

Расскажем кто такие резервисты, на какой срок их привлекают, и где они будут служить.

Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области стартовал набор добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Закон, позволяющий привлекать резервистов в мирное время, подписал президент 4 ноября.

Резервисты не будут привлечены к военной службе, но при этом будут обеспечены всеми выплатами и другими мерами соцподдержки.







В нашем регионе «военной охране» от БПЛА подлежат два критически важных объекта: ФКП «Алексинский химический комбинат» и АО «Новомосковская акционерная компания „Азот“».

На их защиту и собирают мобилизационный людской резерв — мобильные огневые группы противодействия БПЛА, РЭР и РЭБ.



Контракт на 3,5 лет для вступления в резерв может заключить любой гражданин, пребывающий в запасе. Для этого нужно обратиться в военкомат по месту жительства.



Перечень документов, которые нужны для заключения контракта о пребывании в резерве:

заявление;

фотография (анфас, 9х12 см. на обороте указывается Ф.И.О. и дата);

военный билет (военный билет офицера запаса);

анкета, заполненная по установленной форме;

автобиография (2 экз., в том числе 1 экз. рукопистный);

копия трудовой книжки;

копии документов об образовании;

служебная характеристика с последнего места работы (учебы, службы);

копии свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей;

копия паспорта, военного билета, свидетельства о рождении, свидетельство о браке и рождении детей (при наличии);

СНИЛС;

выписка из лицевого счета, для зачисления денежного довольствия.

Кто сможет вступить в мобилизационный людской резерв?

Возраст:

Прапорщики, сержанты и солдаты — не больше 52 лет.

Младший офицер — не больше 57 лет.

Старший офицер — не больше 62 лет.

Образование:

Минимум — оконченные 9 классов школы.

Годность по здоровью:

Отсутствие хронических и социально-значимых заболеваний.

Кто не сможет стать резервистом?

гражданин, который отбывал наказание в виде лишения свободы;

если гражданин подвергался административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ;

в отношении гражданина был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание;

ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

Где и как будут служить резервисты?

Резервисты будут исполнять свои служебные обязанности только на территории Тульской области.



Обучение будет проходить на полигоне воинских частей ВДВ в течение 14 дней с привлечением опытных инструкторов, где научат работать с оборудованием для обнаружения и уничтожения дронов (БПЛА), а также средствам радиоэлектронной борьбы.

На время военных сборов рабочее место и средняя заработная плата будут сохранены.

Служба будет проходить вахтовым методом: резервист будет заступать на охрану предприятия на срок до 54 дней. После дежурства следует ротация — возвращение к привычной жизни, а на охрану объекта заступает следующая смена резервистов.

Какие условия предлагают резервистам?