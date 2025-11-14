  1. Моя Слобода
В Тульской области набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА

Расскажем кто такие резервисты, на какой срок их привлекают, и где они будут служить.

В Тульской области набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА
Фото Алексея Пирязева.

В Тульской области стартовал набор добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Закон, позволяющий привлекать резервистов в мирное время, подписал президент 4 ноября.

Резервисты не будут привлечены к военной службе, но при этом будут обеспечены всеми выплатами и другими мерами соцподдержки.

Снимок экрана 2025-11-14 в 15.43.23.png

В нашем регионе «военной охране» от БПЛА подлежат два критически важных объекта: ФКП «Алексинский химический комбинат» и АО «Новомосковская акционерная компания „Азот“».

На их защиту и собирают мобилизационный людской резерв — мобильные огневые группы противодействия БПЛА, РЭР и РЭБ.

Контракт на 3,5 лет для вступления в резерв может заключить любой гражданин, пребывающий в запасе. Для этого нужно обратиться в военкомат по месту жительства.

Перечень документов, которые нужны для заключения контракта о пребывании в резерве:

  • заявление;
  • фотография (анфас, 9х12 см. на обороте указывается Ф.И.О. и дата);
  • военный билет (военный билет офицера запаса);
  • анкета, заполненная по установленной форме;
  • автобиография (2 экз., в том числе 1 экз. рукопистный);
  • копия трудовой книжки;
  • копии документов об образовании;
  • служебная характеристика с последнего места работы (учебы, службы);
  • копии свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей;
  • копия паспорта, военного билета, свидетельства о рождении, свидетельство о браке и рождении детей (при наличии);
  • СНИЛС;
  • выписка из лицевого счета, для зачисления денежного довольствия.

Кто сможет вступить в мобилизационный людской резерв?

Возраст:

  • Прапорщики, сержанты и солдаты — не больше 52 лет.
  • Младший офицер — не больше 57 лет.
  • Старший офицер — не больше 62 лет.

Образование:

  • Минимум — оконченные 9 классов школы. 

Годность по здоровью:

  • Отсутствие хронических и социально-значимых заболеваний.

Кто не сможет стать резервистом?

  • гражданин, который отбывал наказание в виде лишения свободы;
  • если гражданин подвергался административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ;
  • в отношении гражданина был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание;
  • ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.

Где и как будут служить резервисты?

Резервисты будут исполнять свои служебные обязанности только на территории Тульской области.

Обучение будет проходить на полигоне воинских частей ВДВ в течение 14 дней с привлечением опытных инструкторов, где научат работать с оборудованием для обнаружения и уничтожения дронов (БПЛА), а также средствам радиоэлектронной борьбы.

На время военных сборов рабочее место и средняя заработная плата будут сохранены.

Служба будет проходить вахтовым методом: резервист будет заступать на охрану предприятия на срок до 54 дней. После дежурства следует ротация — возвращение к привычной жизни, а на охрану объекта заступает следующая смена резервистов.

Какие условия предлагают резервистам?

  • ежемесячное денежное содержание за пребывание в резерве, (кроме периодов участия в военных сборах) от 4 200 до 10 000 руб.;
  • своевременные выплаты за участие в военных сборах от 31 300 до 150 200 руб.; 
  • сохранение рабочего места и средней заработной платы (при привлечении к военным сборам);
  • продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение (при исполнении обязанностей военной службы);
  • обязательное государственное страхование жизни и здоровья (при исполнении обязанностей военной службы);
  • бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно.

Фотограф
вчера, в 18:05 0
Молодой человек из Кимовска попался на краже бензопилы
Молодой человек из Кимовска попался на краже бензопилы
Церковно-приходскую школу в Щекинском районе включили в реестр объектов культурного наследия
Церковно-приходскую школу в Щекинском районе включили в реестр объектов культурного наследия
