в Тульской области набирают мобильный резерв для защиты объектов от БПЛА

В Тульской области стартовал набор добровольцев в подразделения для защиты критически важных объектов. Закон, позволяющий привлекать резервистов в мирное время, подписал президент 4 ноября.
Резервисты не будут привлечены к военной службе, но при этом будут обеспечены всеми выплатами и другими мерами соцподдержки.
В нашем регионе «военной охране» от БПЛА подлежат два критически важных объекта: ФКП «Алексинский химический комбинат» и АО «Новомосковская акционерная компания „Азот“».
На их защиту и собирают мобилизационный людской резерв — мобильные огневые группы противодействия БПЛА, РЭР и РЭБ.
Контракт на 3,5 лет для вступления в резерв может заключить любой гражданин, пребывающий в запасе. Для этого нужно обратиться в военкомат по месту жительства.
Перечень документов, которые нужны для заключения контракта о пребывании в резерве:
- заявление;
- фотография (анфас, 9х12 см. на обороте указывается Ф.И.О. и дата);
- военный билет (военный билет офицера запаса);
- анкета, заполненная по установленной форме;
- автобиография (2 экз., в том числе 1 экз. рукопистный);
- копия трудовой книжки;
- копии документов об образовании;
- служебная характеристика с последнего места работы (учебы, службы);
- копии свидетельства о браке и свидетельства о рождении детей;
- копия паспорта, военного билета, свидетельства о рождении, свидетельство о браке и рождении детей (при наличии);
- СНИЛС;
- выписка из лицевого счета, для зачисления денежного довольствия.
Кто сможет вступить в мобилизационный людской резерв?
Возраст:
- Прапорщики, сержанты и солдаты — не больше 52 лет.
- Младший офицер — не больше 57 лет.
- Старший офицер — не больше 62 лет.
Образование:
- Минимум — оконченные 9 классов школы.
Годность по здоровью:
- Отсутствие хронических и социально-значимых заболеваний.
Кто не сможет стать резервистом?
- гражданин, который отбывал наказание в виде лишения свободы;
- если гражданин подвергался административному наказанию за потребление наркотических или психотропных веществ;
- в отношении гражданина был вынесен обвинительный приговор и назначено наказание;
- ведется дознание либо предварительное следствие или уголовное дело передано в суд.
Где и как будут служить резервисты?
Резервисты будут исполнять свои служебные обязанности только на территории Тульской области.
Обучение будет проходить на полигоне воинских частей ВДВ в течение 14 дней с привлечением опытных инструкторов, где научат работать с оборудованием для обнаружения и уничтожения дронов (БПЛА), а также средствам радиоэлектронной борьбы.
На время военных сборов рабочее место и средняя заработная плата будут сохранены.
Служба будет проходить вахтовым методом: резервист будет заступать на охрану предприятия на срок до 54 дней. После дежурства следует ротация — возвращение к привычной жизни, а на охрану объекта заступает следующая смена резервистов.
Какие условия предлагают резервистам?
- ежемесячное денежное содержание за пребывание в резерве, (кроме периодов участия в военных сборах) от 4 200 до 10 000 руб.;
- своевременные выплаты за участие в военных сборах от 31 300 до 150 200 руб.;
- сохранение рабочего места и средней заработной платы (при привлечении к военным сборам);
- продовольственное, вещевое и медицинское обеспечение (при исполнении обязанностей военной службы);
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья (при исполнении обязанностей военной службы);
- бесплатный проезд к месту проведения сборов и обратно.