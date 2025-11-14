В Тульской области 17 ноября завоют сирены

В Туле 17 ноября пройдет плановая проверка системы оповещения населения. Сирены завоют с 16.00 до 18.00.
Тревога будет носить технический характер, поводов для беспокойства нет. Звучание сирен будет кратковременным.
Это будет техническая проверка.
