В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы

Фото freepik.com.

Минцифры РФ планирует запустить эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы в середине 2026 года. Об этом в рамках форума «Цифровые решения» сообщил замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов, пишет ТАСС.

«Дистанционная продажа алкоголя. Наверное, самый, так сказать, такой волнующий бизнес вопрос, потому что вокруг него топчутся лет пять без особого успеха. Поскольку, технически мы к этому уже готовы, то первые технические решения уже можно будет применить. В соответствующих маркетплейсах и у курьеров, и во втором квартале, в третьем квартале мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными пилотами», — сказал Качанов.

Уточняется, что при оформлении заказа и в момент вручения товара будет проводиться верификация личности покупателя.