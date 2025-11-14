  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация

В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы

Однако Минздрав и Роспотребнадзор продолжают выступать против.

В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы
Фото freepik.com.

Минцифры РФ планирует запустить эксперимент по продаже российского вина через маркетплейсы в середине 2026 года. Об этом в рамках форума «Цифровые решения» сообщил замминистра цифрового развития РФ Олег Качанов, пишет ТАСС. 

«Дистанционная продажа алкоголя. Наверное, самый, так сказать, такой волнующий бизнес вопрос, потому что вокруг него топчутся лет пять без особого успеха. Поскольку, технически мы к этому уже готовы, то первые технические решения уже можно будет применить. В соответствующих маркетплейсах и у курьеров, и во втором квартале, в третьем квартале мы, собственно, проведем этот эксперимент с выбранными пилотами», — сказал Качанов.

Уточняется, что при оформлении заказа и в момент вручения товара будет проводиться верификация личности покупателя.

Эксперимент предлагали ввести еще в 2021 году. Тогда хотели продавать онлайн вина в Москве, Подмосковье и Мордовии. Чтобы участвовать в этом эксперименте, компании должны были иметь разрешение на производство, хранение, доставку и продажу алкоголя. Также нужно было заключить договор с «Почтой России».

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 13:07 +2
Другие статьи по темам
Место
Тульская область
Прочее
вино продажа алкоголь эксперимент
Погода в Туле 15 ноября: мокро, ветрено и до +6
Жизнь Тулы и области
Погода в Туле 15 ноября: мокро, ветрено и до +6
сегодня, в 09:00, 163 1127 3
В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы
Жизнь Тулы и области
В середине 2026 года в России хотят запустить продажи вин через маркетплейсы
сегодня, в 13:07, 46 442 2
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
Жизнь Тулы и области
В Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА
вчера, в 21:12, 76 1608 0
В Туле откроется избирательный участок на выборах парламента Киргизии 
Жизнь Тулы и области
В Туле откроется избирательный участок на выборах парламента Киргизии 
сегодня, в 10:02, 25 586 0

Главные новости за день в нашей имейл-рассылке

Спасибо, вы успешно оформили подписку.
Произошла ошибка, попробуйте подписаться чуть позже.
Туляки принесли в банк почти 530 тысяч монет
Туляки принесли в банк почти 530 тысяч монет
С начала года Тульская область отразила более 62 млн кибератак
С начала года Тульская область отразила более 62 млн кибератак
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Юридическая информация

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2025 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

Только главные новости!

Получай уведомления от Myslo.ru о самых важных событиях.